Barten’s Slagerij uit Groot-Ammers tweede bij Spareribs Trophy 2021

GROOT-AMMERS • Barten’s Slagerij uit Groot-Ammers heeft de tweede plaats behaald in de vakwedstrijd Spareribs Trophy.

Dat werd op 23 juni bekendgemaakt tijdens de online uitreiking. Meer dan 80 slagers stuurden hun spareribs in voor deze vakwedstrijd van Koninklijke Nederlandse Slagers. Barten’s Slagerij kwam slechts 1 punt tekort voor de overwinning.

De keuring

Op basis van een keuring op 2 juni zijn alle spareribs beoordeeld op geur, smaak, samenstelling en bewerking. De keuring is uitgevoerd onder leiding van het Expertisecentrum voor het Slagersambacht. De vakkundige jury, William Hermanussen van Keurslager Hermanussen (winnaar 2019) en keurmeesters vanuit het Expertise Centrum voor het Slagersambacht Simon Kuijper en de Europese kampioenen Tessa Moerland en Josja Haagsma, heeft alle inzendingen met veel zorg en aandacht gekeurd om tot dit oordeel te komen.

De jury over de keuring: “Het maken van een goede sparerib vraagt om vakmanschap. Er zijn zoveel factoren van invloed op het eindresultaat. De finalisten hebben allemaal een kwalitatief product ingezonden met een juiste kruiding. Dit zijn stuk voor stuk uitnodigende spareribs en zeker ook mooie producten voor op de barbecue.”

Barten’s Slagerij al ruim 100 jaar een echt familiebedrijf. Onze slagerij is onze trots en onze passie voor het slagersvak proeft u terug in onze producten: in ambachtelijke vleeswaren en worstsoorten, vleesspecialiteiten die we zelf ontwikkelen, verse maaltijden en lekker belegde broodjes.