AB Midden Nederland: ‘De hulp die we kregen is altijd heel goed bevallen’

ALBLASSERWAARD • Na het overlijden van zijn vader Koos Plooij stond Johan Plooij uit Bleskensgraaf er alleen voor op de boerderij. Via de reductieregeling van AB Midden Nederland, hét vangnet voor boeren die (tijdelijk) hun werk niet meer uit kunnen voeren, krijgt hij de ruimte om zich voor te bereiden om zelfstandig het boerenbedrijf te runnen.

Koos Plooij ging afgelopen jaar naar het ziekenhuis, maar niemand had verwacht dat hij niet meer terug zou komen. Een complicatie werd de Bleskensgraafse melkveehouder echter noodlottig. “Toen stond ik er opeens alleen voor”, blikt Johan terug. “Het grootste deel van de week werk ik bij een agrarisch loonbedrijf.”

Zijn vader was al tientallen jaren lid van AB Midden Nederland en had al meerdere keren gebruik gemaakt van de reductieregeling. “De hulp die we kregen is altijd heel goed bevallen.” Hij nam contact op en relatiebeheerder Corné Sterk kwam bij hem langs om te overleggen. Johan: “Tot mijn verrassing had ik via het lidmaatschap van mijn vader nog recht op een jaar lang ondersteuning.”

Voldoening

Het bleek een uitkomst, want het gaf Johan mede de ruimte om het voortzetten van het familiebedrijf te regelen. “Dat is de voldoening die ons werk geeft”, knikt Corné. “We kunnen boeren volledig ontzorgen. In dit geval betekende het voor Johan dat hij de kans krijgt om zijn zaken op de rit te zetten en dat zorgt er mede voor dat zo’n mooi bedrijf blijft bestaan.”

Inmiddels loopt Bram van den Dool alweer enkele maanden mee op de boerderij. Johan: “Het gaat vooral om het melken, de rest kan ik zelf redelijk inplannen. Maar de klik met Bram is heel goed; als ik vraag of hij bijvoorbeeld het gras binnen wil gaan halen of de koeien voeren, doet hij dat graag. Je merkt gewoon dat hij gewend is zelfstandig te werken; Bram is een boerenzoon, dus hij houdt ook van het werk dat hij hier doet.”

Boerenjongens

Corné hoort het met instemming aan. “De jongens van de reductieregeling zijn boerenjongens in hart en nieren, die doen niets liever dan op een boerderij werken. En zeker zo belangrijk: ze zijn zelfstandig, flexibel, kunnen omgaan met de families bij wie ze werken én doen graag wat extra’s, als dat nodig is.”

Voor Johan is de reductieregeling in ieder geval een uitkomst. “We zijn bezig met de bedrijfsoverdracht en dat brengt kosten met zich mee. Doordat ik nog steeds buiten de deur kan werken, kunnen we dat opvangen. En in de toekomst? Ik zal er waarschijnlijk bij moeten blijven werken.” Met een lach: “Of ik loop een leuke vrouw tegen het lijf, die ook mee wil werken. Ze zijn welkom zich bij mij te melden.”

