Burgemeester ontvangt gedichtenbundel van De Stapsteen in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Burgemeester Theo Segers van Molenlanden heeft op dinsdag 22 juni het eerste exemplaar in ontvangst genomen van de gedichtenbundel ‘Alle wolken worden woorden’, met daarin door de leerlingen van groep 7 en 8 van de openbare basisschool De Stapsteen gemaakte gedichten. De overhandiging werd gedaan door leerling Morrigan Lillith Rose Krens.

De feestelijke bijeenkomst was de extra kers op taart van de workshop die door de bekende Amsterdamse dichter Jos van Hest in het voorjaar bij de mooie oude kerk van de Hervormde Gemeente in Brandwijk werd gegeven. Dit als educatief onderdeel van het project ‘Dichter bij de Polder’.

Lionsclub Alblasserwaard Souburgh heeft inmiddels 25 gedichten van bekende Nederlandse dichters op bronzen plaquettes in het landschap van onze Alblasserwaard geplaatst. Zij nodigt daarvoor dichters uit die, geïnspireerd door een mooie locatie, hun poëtische gedachten onder woorden brengen met een krachtig gedicht.

Tsead Bruinja, dichter des vaderlands in 2020, liet zich meeslepen door het ruisen van de prachtige kruinen van de beuken die het kerkgebouw omhelzen. Op diezelfde locatie liet Jos van Hest de kinderen woorden verzamelen, die zij terug op school tot verrassend mooie regels en gedichten bouwden. De gedichten van alle leerlingen zijn in de gedichtenbundel opgenomen en worden als boekje uitgeven en ook opgenomen in het archief van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Clusterdirecteur Nicolette van der Weide opende de feestelijke bijeenkomst met een welkomstwoord aan burgemeester Segers en leden van de Commissie Kunst & Cultuur van de Lionsclub. Ze prees de leerlingen om hun werk en legde de nadruk op het belang van taalonderwijs waarbij de beleving en de rijkdom van taal een plek krijgt. “Het is verbazingwekkend wat jullie gepresteerd hebben in deze gedichtenbundel, ik ben trots op jullie!”, zo sprak zij. “De Lionsclub bedanken wij voor dit initiatief, waar bij leerlingen zowel het gevoel voor taal als de waarde van de leefomgeving benadrukt wordt.”

Burgemeester Segers boeide de leerlingen door een buitengewoon sterk didactisch verhaal. Hij begon met “Weten jullie wie er in het Catshuis woont?”, dat wisten de leerlingen wel. ”En, weet je naar wie het Catshuis vernoemd is?” Ja Cats natuurlijk. “En weet je wie Cats was?” Ja, een dichter, net zoals jullie. “Kennen jullie een straatnaam die naar een dichter is genoemd?” Ja, er zijn heel veel straatnamen naar dichters vernoemd. Zo belangrijk zijn dichters.“

Namens de Lionsclub Alblasserwaard Souburgh benadrukte Roel Teeuwen het altijd weer prachtig te vinden om op de scholen in de streek dit project te doen, waarbij zowel de aandacht voor de kostbare leefomgeving, de polder, als ook de aandacht voor taal zo leuk is. Hij legde uit dat je de titel van de bundel ‘Alle wolken worden woorden’ ook om kan draaien ‘Alle woorden worden wolken’ “Als twee kinderen naar een wolk kijken en je vraagt wat zie je in die wolk, dan zal je merken dat ze allebei iets ander zien bij dezelfde wolk. Weet je dat wij ook bij heel veel woorden verschillende beelden zien? Als ik het woord boom tegen jullie zeg, dan zal jij misschien wel die hele grote kastanjeboom op dat plein zien, terwijl je vriendin moet denken aan die omgewaaide boom in de duinen.”

Jos van Hest riep een aantal kinderen één voor één naar voren zodat zij het door hen geschreven gedicht aan het gezelschap voor konden dragen. Als uitsmijter voor de kinderen ontvingen zij een traktatie, een drankje met bubbels en een aardbei en een speciale verrassing een grote chocoladeflik op een stokje met daarop Alle Wolken Worden Woorden.