Na dertien jaar zet koor Gieser Wildevrouwen uit Noordeloos deur open voor nieuwe zangeressen

NOORDELOOS • Na dertien jaar met een klein clubje geweest te zijn gaan de Gieser Wildevrouwen nieuwe leden toelaten.

De Gieser Wildevrouwen is een kleine groep vrouwen uit Noordeloos die zingen onder leiding van Marlous Luiten. Ze hebben lang rondom de keukentafel gerepeteerd met steevast een lange ‘naborrel’. Het koor is een diverse groep vrouwen in de leeftijd tussen de 25 en 65.

De Gieser Wildevrouwen zingen lichte muziek (popmuziek) met af en toe een uitstapje naar wereldmuziek. Performance en presentatie zijn belangrijk in deze groep. Sommige nummers worden op gitaar begeleid en andere zijn a capella. Het muziekgezelschap treedt tussen de vijf en tien keer per jaar op.

Voor het eerst in al die jaren gaan de Gieser Wildevrouwen nieuwe zangeressen toelaten en groeien tot een groep van ongeveer achttien vrouwen. Ze zoeken vrouwen die zang of koorervaring hebben met een goede stem. Zij hoeven niet perse uit Noordeloos te komen, maar het liefst wel uit de buurt.

Open repetitie

Het koor repeteert iedere dinsdag in Noordeloos van 20.00 tot 21.30 uur. Op dinsdag 13 juli houden ze een open repetitie. Iedereen die graag wil weten hoe het is om in de Gieser Wildevrouwen te zingen is welkom. Aanmelden: degieserwildevrouwen@gmail.com. Na de open repetitie kunnen belangstellenden zich opgeven voor een stemtest en auditie.