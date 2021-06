Expositie over technisch speelgoed bij De Koperen Knop in Hardinxveld

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam heeft deze zomer de expositie Techniek voor jongens en meisjes.

Daarmee sluit het museum aan op de actualiteit om techniek onder de aandacht te brengen van de jeugd, in de hoop dat zij gaan kiezen voor een technisch vak, want daar zal in de toekomst veel behoefte aan zijn. En omgaan met techniek is iets waar je vroeg mee moet beginnen.

Aan de expositie doet een aantal specifieke verzamelaars mee. Zij hebben een deel van hun dierbare objecten in bruikleen gegeven aan het museum. In de expositie zullen velen de herkenning van het technische speelgoed ervaren waar ze ooit mee speelden. Een aantal scholen heeft in de vorm van een wedstrijd voor de expositie objecten gemaakt. Een deel van het tentoongestelde materiaal werkt en draait. In de expositie is ook aandacht voor het feit dat technisch speelgoed steeds meer als lesmateriaal in gebruik komt.

Er zijn stoommachientjes, die vroeger zelf werden gebouwd en die echt met stoom konden werken. Er is Mobaco, constructiespeelgoed van hout en karton uit rond 1930. U treft er technisch Lego aan, waarmee stoere auto’s en machinerieën kunnen worden gemaakt. Ook Fischer Techniek is aanwezig, in 1965 uitgevonden kunststof materiaal. U vindt er eveneens Temsi, een alternatief voor het altijd dure Meccano. En natuurlijk is ook Meccano zelf vertegenwoordigd. Montagespeelgoed dat bestaat uit meer dan 400 verschillende onderdelen en dat buitengewoon geschikt is om bijzondere bouwwerken te maken. Ook is er een nieuwkomer op de markt, Ugears, houten mechanische modellen, die zonder lijm of gereedschap in elkaar kunnen worden gezet.

Op de expositie is een knutselhoek voor de kids, zodat die zelf aan de slag kunnen. Het traditionele detectivespel staat helemaal in het teken van technisch speelgoed, waarbij zoekgeraakte expositiematerialen moeten worden opgespoord. Ook zijn er speurtochten, zowel over de expositie als over het voorhuis van De Koperen Knop. Voor de allerkleinste kinderen zijn er kleurplaten met gratis kleurtjes. En iedereen die een speurtocht inlevert dingt mee naar een prijs en krijgt evenals de deelnemers aan het detectivespel een polsbandje. In de loop van de expositie komen er nog enkele demonstratiedagen. In de onlangs geheel vernieuwde museumwinkel is ook divers constructiespeelgoed te koop.

Het museum aan de Binnendams 6 in Hardinxveld-Giessendam, is open van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. In juli en augustus ook op maandag van 13.00-17.00 uur. De theetuin is van woensdag tot en met zaterdag open van 13.00 tot 16.30 uur.