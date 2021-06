Veilig online in drie gemakkelijke stappen

Wie kan er tegenwoordig nog zonder internet? Vrijwel iedereen heeft internet nodig voor dagelijkse dingen zoals mails versturen, bankieren, online films kijken of zelfs boodschappen doen. Er zijn maar weinig dingen die je tegenwoordig niet online kan doen. Erg handig, maar er liggen ook gevaren op de loer.

Online veiligheid is de laatste jaren dan ook een belangrijk onderwerp geworden voor Nederlandse consumenten. Internetcriminelen liggen op de loer en wie zijn zaken online niet goed op orde heeft, kan hier slachtoffer van worden. Wij nemen een aantal tips met je door, die er voor zorgen dat jij vanaf nu veilig online bent.

Voer altijd je updates uit

Op welk apparaat jij ook online bent, updates zijn van essentieel belang. Zowel je smartphone, tablet of computer draaien op een besturingssysteem dat constant in ontwikkeling is. De beheerders zorgen er zo namelijk voor dat jouw besturingssysteem zo goed mogelijk beveiligd is tegen zaken van buitenaf. Je zult dus regelmatig een melding krijgen dat de software van jouw apparaat geupdated kan worden. Deze melding krijg je vaak automatisch in beeld wanneer je het apparaat opstart en verbindt met het internet. Het is dan ook aan te raden om dit onmiddellijk te doen. Het kost je een paar minuten, maar het zorgt er wel voor dat jij weer optimaal beveiligd bent. Een kleine moeite die ervoor zorgt dat jij je niet druk hoeft te maken om je online veiligheid.

Ouderlijk toezicht

Ook kinderen maken tegenwoordig steeds meer gebruik van internet. Het internet staat echter vol met potentiële gevaren voor kinderen. Ouderlijk toezicht op internetgebruik van een kind is dan ook erg belangrijk. Op deze manier hebben kinderen een veilige internetomgeving, die vrij is van ongepaste beelden en taalgebruik. Je kunt bij internetprovider Solcon gebruik maken van deze handige functie. Solcon Veilig Online streeft namelijk naar een zo veilig mogelijke online omgeving, voor jou en je kinderen. Wil je hier meer over weten? Neem dan een kijkje op de website van Solcon.

Gebruik sterke wachtwoorden en blijf variëren

Bij veel diensten online heb je een gebruikersnaam en wachtwoord nodig om in te loggen. Het is erg belangrijk om je wachtwoorden altijd veilig te houden. Dit doe je onder andere door sterke wachtwoorden te gebruiken. Maar wat is een sterk wachtwoord? Makkelijke, korte wachtwoorden zijn relatief makkelijk te raden. Het gebruik van verschillende tekens, letters en cijfers is de beste combinatie. Daarnaast het is raadzaam om veel te variëren. Gebruik niet voor elke dienst hetzelfde wachtwoord en verander deze regelmatig.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Solcon.