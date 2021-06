Voel je je fysiek minder door de lockdowns? Zo los je het op!

Het afgelopen jaar hebben we helaas ontzettend veel thuis gezeten. Dit betekende voor veel mensen ook dat ze minder in beweging zijn geweest dan in de jaren daarvoor.

Het mindere bewegen is helaas niet goed geweest voor onze lichamen. Zowel voor de conditie als voor onze spieren en gewrichten is te weinig bewegen namelijk ontzettend slecht. Het is dan ook zaak om de geleden schade zo snel mogelijk in te beperken en waar nodig te beperken. Daarom vertellen we je in deze blog hoe jij je fysieke gesteldheid in no time weer kunt verbeteren nu we weer meer vrijheden hebben!

Sportschool

Waar de sportscholen eerst mondjesmaat geopend waren zijn deze tegenwoordig weer geopend met een flinke capaciteit. Er zijn dan ook geen redenen meer om de sportschool links te laten liggen. In de sportschool kun je verschillende oefeningen doen. Omdat het afgelopen jaar schadelijk is geweest voor diverse onderdelen van het menselijk lichaam raden we aan om gevarieerd te trainen in de sportschool. Probeer hierbij dan ook de focus te hebben op zowel krachttraining als conditietraining. Om het optimale resultaat te behalen kun je meerdere keren per week naar de sportschool gaan. Hierin kun je de ene sportsessie gebruiken om je conditie weer wat op te bouwen en de andere voor krachttraining. Door deze twee gescheiden te houden heb je iedere sportsessie de volle energie om dit weer op te bouwen.

Lichamelijke ondersteuning

Als je merkt dat je lichaam minder goed functioneert kun je op zoek naar vormen van lichamelijke ondersteuning. Wanneer je bijvoorbeeld met regelmaat last hebt van je knieën, dan kun je een brace van ProBrace om je knie dragen. Een brace kan namelijk de druk op het gewricht of de spier verlagen waardoor deze minder belast wordt. Daarnaast kan een brace gemakkelijk onder de kleding gedragen worden waardoor deze niet zichtbaar is. Hierdoor zul je je nog steeds even comfortabel voelen als eerst omdat niemand aan de buitenzijde kan zien dat je een brace draagt. Als je op zoek bent naar een goede en kwalitatieve brace kun je de mogelijkheden op https://www.probrace.nl/ eens bekijken!