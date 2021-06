Protest vanuit Lexmond tegen mogelijke komst windmolens

LEXMOND • Stichting Dorpsinitiatief Lexmond is tegen de plaatsing van een of meerdere windturbines in of bij Lexmond.

De stichting heeft hierover een brief geschreven naar het gemeentebestuur en de gemeenteraad van Vijfheerenlanden.

De gemeente Vijfheerenlanden heeft aangegeven dat er voor het opwekken van windenergie drie zoekgebieden zijn in de gemeente, te weten nabij Zijderveld, Autena en Lexmond. Het gaat om reusachtige molens van 160 meter hoogte en een tiphoogte van 240 meter. Ter vergelijking: de Euromast is 185 meter hoog. Er wordt eerst nagedacht over drie windmolens, mogelijk gaat het in de verdere toekomst om acht turbines van die maat.

Stichting Dorpsinitiatief Lexmond komt in de brief met vier redenen waarom dergelijke windmolens niet dicht bij woningen in Lexmond zouden moeten komen. Als eerste worden gezondheidsaspecten genoemd. “Slaapstoornissen, stress, chronische vermoeidheid, geheugen- en concentratieverlies zijn het gevolg”, aldus de stichting. De tien jaar geleden versoepelde regelgeving voor wat betreft geluidsoverlast stelt de stichting ook al niet gerust.

Ook vindt de stichting de windturbines niet passen in het open veenweide landschap met zijn vergezichten. “Inwoners kunnen zich met de huidige informatie van de gemeente geen voorstelling maken van de enorme impact op de leefomgeving. De gemeente hoort de inwoners hierbij te helpen en te tonen of en waarom deze enorme ingrepen in de natuur en landschap van Vijfheerenlanden passend zijn. Tot op heden is dat op geen enkele wijze gebeurd.”

Het nabij Lexmond gelegen Zouwegebied en een deel van de uiterwaarden hebben zelfs een zogenaamde Natura 2000 status. Daarvoor gelden wettelijke instandhoudingsdoelen voor flora en fauna. Windmolens passen daar niet bij, vindt de stichting.

Ten slotte vindt de Lexmondse stichting dat er meer gekeken zou moeten worden naar de plaatsing van windturbines op zee in plaats van op het land, zoals onder meer in Denemarken gebeurt. “Wij verzoeken u mede daarom actief in te zetten op de mogelijkheden die het Europese samenwerkingsmodel biedt.”

“Vooralsnog zijn wij van mening dat Vijfheerenlanden te klein van schaal is en te dicht bevolkt, om met voldoende veilige afstand tot de woonbebouwing verantwoord invulling te kunnen geven aan het op grote schaal opwekken van windenergie”, aldus de stichting.