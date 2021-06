Afspraken over beheer en onderhoud dorpsplein Wijngaarden

WIJNGAARDEN • Wethouder Bram Visser en Jaco Offermans, directeur van CBS De Zaaier in Wijngaarden, ondertekenden woensdag 23 juni de overeenkomst beheer en onderhoud voor het dorpsplein in Wijngaarden.

Afspraken over onderhoud en beheer waren nodig omdat bij het project sprake is van dubbel gebruik en dubbele verantwoordelijkheden. De overeenkomst is opgesteld in overleg met alle betrokkenen. Het geeft duidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijk is.

Het schoolplein van christelijke basisschool De Zaaier in Wijngaarden is een aantal jaar geleden op initiatief van klankbordgroep Wijngaarden getransformeerd naar een dorpsplein dat openbaar toegankelijk is. Daarnaast wordt het dorpsplein nog steeds gebruikt als schoolplein.

“Het plein is eigendom van de school en bestaat uit een trapveldje met kunstgras, banken, groenvoorzieningen en een speelplaats met daarop speeltoestellen”, vertelt wethouder Bram Visser. “Alleen zijn de speeltoestellen destijds aangekocht door de klankbordgroep. In de overeenkomst is daarom onder andere vastgelegd wie aansprakelijk is voor schade aan de speeltoestellen als gevolg van bijvoorbeeld vandalisme. Voor alle betrokken partijen is nu duidelijk welke afspraken zijn gemaakt tussen de gemeente en de school.”