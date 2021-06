Molenlanden wil extra investeren in ‘leven met en na corona’

MOLENLANDEN • Op donderdag 15 juli bespreekt de gemeenteraad van Molenlanden de Agenda ‘Vitaal Molenlanden: samen leven met en na Corona’. In deze agenda is de behoefte vanuit de samenleving voor het leven met en na corona vertaald naar een 15 puntenplan.

Dit plan is tot stand gekomen op basis van gesprekken die in de eerste helft van 2021 zijn gevoerd met vertegenwoordigers van de verschillende doelgroepen. Ook is een enquête gehouden, waarop meer dan 1000 Molenlanders hebben gereageerd.

In april vorig jaar, vlak na de uitbraak van corona in Nederland, heeft de gemeente Molenlanden een lokaal steunpakket opgezet, waaronder een noodfonds voor verenigingen en ondernemers. Daarvoor stelde de gemeenteraad 3 miljoen euro beschikbaar. In de tweede helft van 2020 bleek, dat het bieden van noodsteun aan verenigingen en ondernemingen niet goed meer aansloot op de actuele situatie. Daarop heeft de gemeente de behoefte van de samenleving in kaart gebracht en naast al lopende projecten en plannen gelegd. Vervolgens is een 15 puntenplan opgesteld.

15 puntenplan

Het 15 puntenplan richt zich op inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Enkele voorbeelden uit het plan zijn: het aanpakken van de (gezondheids)problematiek ‘achter de voordeur’ en het ondersteunen van jongeren die van school wisselden in het afgelopen jaar.

Voor verenigingen en maatschappelijke organisaties is onder andere opgenomen hoe de gemeente kan ondersteunen bij (waar dat nodig is) het creëren van een gezonde financiële basis en hoe de gemeente verenigingen kan faciliteren in het terugbrengen van ledenaantallen of nieuwe aanwas van leden. Voor ondernemers richt het puntenplan zich onder meer op het in gesprek gaan over de informatiebehoefte en ondersteuning bij ruimtelijke procedures en het onderzoeken in hoeverre het bijstellen van gemeentelijke belastingen kan helpen bij het verlichten van de schuldenlast.

Garant staan bij evenementen

Eén van de punten uit het plan is ook een garantstellingsregeling die zekerheid biedt bij het organiseren van komende evenementen voor het geval deze door corona worden geannuleerd. In de week van 22 juni benadert de gemeente alle partijen die eerder een groter zogenaamd B- en/of C-evenement organiseerden waar de regeling voor geldt. Organisatoren wordt gevraagd tussen 1 juli en 15 juli een aanvraag te doen als zij voor de regeling in aanmerking willen komen.

Wethouder Teunis Jacob Slob: “Het is fantastisch dat zoveel inwoners, jongeren, ondernemers, verenigingen en professionals een bijdrage leverden aan deze Agenda. Het is nu aan ons als gemeente om daarop voort te bouwen samen met onze partners. Dat is niet eenvoudig in Coronatijd. De Agenda geeft richting aan het realiseren van de opgaven waar Molenlanden voor staat en biedt ook ruimte om bij te sturen als dat nodig is. We blijven daarbij in gesprek met de samenleving zodat we samen ons doel bereiken, namelijk: een Vitaal Molenlanden, morgen en daarna.”

Het volledige rapport Agenda ‘Vitaal Molenlanden: samen leven met en na Corona’ en het 15 puntenplan staat op: www.molenlanden.nl/vitaalmolenlanden.