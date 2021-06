Rapport over veiligheid Lekdijk verschijnt pas in juli, maar ‘gemeente handelde conform voorschriften’

MOLENLANDEN • De eerste resultaten van het onderzoek van Deltares over de veiligheid van de Lekdijk waar het Waterschap de dijk in de afgelopen jaren waarschijnlijk op een verkeerde wijze heeft uitgevoerd, worden pas in juli dit jaar bekend.

Dat meldt de gemeente Molenlanden. Het was eigenlijk de bedoeling dat het rapport over de veiligheid van de dijk in juni al zou verschijnen, maar dat lukt niet.

Het onderzoek van Deltares, dat uitgevoerd wordt in opdracht van het waterschap, is een reactie op een rapport van prof. dr. ir. Stefan van Baars. Hij is uiterst kritisch op de wijze waarop de Lekdijk is versterkt door het waterschap. Daarnaast wordt deze -in zijn ogen- verkeerd uitgevoerde versterking verbonden aan de ontstane schade van de afgelopen jaren aan de woningen die aan de dijk zijn gelegen.

Het eerste deel van het rapport gaat over de veiligheid. Later zal in de tweede fase een onderzoek gestart worden naar de vraag of de versterking van de Lekdijk in relatie staat tot de ontstane schade aan de woningen. Hierbij wordt dieper ingegaan op alle aspecten die in het rapport van Van Baars worden benoemd. Het waterschap verwacht deze resultaten medio oktober.

Eigen onderzoek Molenlanden

Naast het onderzoek van het waterschap heeft de gemeente Molenlanden aan ingenieursbureau Den Boer CCI gevraagd om de bouwtechnische toets te onderzoeken die heeft plaatsgevonden bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor deze dijkversterking. Den Boer CCI concludeert dat de omgevingsvergunning voor de zogenaamde harde constructies is verleend conform de voorschriften van het Bouwbesluit.

Straatje schoonvegen

Deze conclusie van ingenieursbureau Den Boer CCI schiet bij prof. dr. ir. Stefan van Baars in het verkeerde keelgat. “De gemeente veegt zijn straatje schoon”, reageert hij. “Alsof ze geen fouten gemaakt hebben. Maar zij hadden deze ramp moeten vorkomen. Zij moesten de mensen en huizen beschermen.”

En verder stelt hij: “Zelfs als ze echt geen fouten gemaakt hebben, moeten ze zich afvragen waar dan de fouten in hun voorschriften zitten, dat zij een vergunning verleend hebben aan zo’n catastrofaal project.”

Voor lopende aanvragen van omgevingsvergunningen in het gebied rondom de Lekdijk, worden de vergunningen die voldoen aan de wettelijke toetsingscriteria dus verleend door de gemeente Molenlanden.

Wijzen op problemen

“Hierbij worden aanvragers in de omgevingsvergunning bij de aandachtspunten uitdrukkelijk gewezen op mogelijke problematiek rondom de Lekdijk”, meldt de gemeente Molenlanden in een raadsinformatiebrief over de Lekdijk.

En de aanvragers en vergunninghouders hebben volgens de gemeente ook een eigen verantwoordelijkheid. “Bij een aanvraag is het verstandig dat zij zich laten informeren over de stabiliteit van de dijk bij het Waterschap. Dit kan leiden tot aanpassing van het bouwplan voor de constructieve veiligheid van de gebouwen zelf. Voor reeds verleende vergunningen waarvan nog geen aanvang is gemaakt met de bouwwerkzaamheden, hebben onze toezichthouders contact opgenomen de vergunningshouders en hen gewezen op de ontstane situatie bij de Lekdijk.”