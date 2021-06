Gebiedsdeal 5 start met netwerkbijeenkomst in Wellantcollege

OTTOLAND • De gymzaal in ‘examenstand’ op het Wellantcollege in Ottoland vormde vorige week het decor van de start van Gebiedsdeal 5.

Gebiedsdeal 5 is een programma dat bestaat uit projecten en initiatieven die gericht zijn op duurzame gebiedsontwikkeling in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H) en de noordelijke Drechtsteden. Samen vormen ze een krachtig netwerk waarin scholen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheid gezamenlijk optrekken en leren van en met elkaar.

De komende vier jaar starten er projecten rondom de thema’s:

• Beleving van het landschap (water en recreatie)

• Verdubbeling van de biodiversiteit

• Veen in Beweging

Op dit moment zijn er 17 projecten die gestart zijn of in de opstartfase zitten. Voorbeelden daarvan zijn blauw-groene schoolpleinen, water en recreatie en Prachtsloten. Meer informatie is te vinden op www.gebiedsdeal.nl.

De vorige vier gebiedsdeals zijn in de afgelopen jaren allemaal (be)geleid door Rolia Wiggelinkhuizen als projectleider. Na jaren van onvermoeibaar werken in en voor onze regio stopt zij met haar werkzaamheden. Zij zal Gebiedsdeal 4 ‘Groen Verbindt’ nog wel afronden. Ze werd namens de Gebiedcoalitie bedankt door Max van Middelkoop, Wethouder Vijfheerenlanden.

De projecten in gebiedsdeal 5 zullen begeleid worden door Peter Paul Klapwijk, Richard Slagboom en Sjaak Kreeft. Voor meer informatie ideeën of aansluiting op projecnten kan gemaild worden naar i.kreeft@wellant.nl.