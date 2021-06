LTO bezorgd over verdwijnen stikstofrechten uit agrarische sector

• Op land zonder stikstofrechten kan een boer geen extra vee houden. (Het Giessenburgse land op de foto is niet het stuk waarover het in bijgaand artikel gaat.)

GIESSENBURG • Steeds vaker verkopen boeren in de regio hun stikstofrechten aan ondernemers, zodat die hun bedrijf kunnen uitbreiden. Als gevolg daarvan raakt de agrarische sector ruimte kwijt. Dit baart Gerrit de Jong, voorzitter van LTO Noord zorgen.

Voorbeeld van een plek waar agrarische grond werd verkocht aan een niet-agrariër, is de A.M.A. van Langeraadweg in Giessenburg. Een boer wilde stoppen en ondernemer Joop van Ooijen, zelf woonachtig aan deze weg, zocht stikstofrechten voor een fabriek in veevoederadditieven in Werkendam.

Hobbyboeren

Ondernemer Joop van Ooijen vertelt: “Wij mogen niet bouwen zonder stikstofrechten. Een boer wilde stoppen, dat was een prima match. Het is onze bedoeling om de schuren af te breken en daar drie huizen voor terug te bouwen, voor mijn zonen.” De zonen van Van Ooijen zijn hobbyboeren die op het omringende grasland wat vee gaan houden. “Er is 20 hectare grasland bij. Als ze dat niet allemaal zelf nodig hebben, kunnen we de rest verkopen of verpachten.”

Uithollen

Gerrit de Jong, voorzitter van LTO Noord, afdeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, vindt de verkoop van stikstofrechten aan niet-agrariërs een verkeerde ontwikkeling. “Zo hol je op den duur de sector uit”, zegt hij. “Als een agrariër land koopt zonder stikstofrechten, kan hij daar geen extra vee gaan houden. Hij kan het land alleen gebruiken om te extensiveren (een zelfde hoeveelheid koeien houden op een groter stuk land, red.). Je maakt de sector daarmee kleiner. Overigens begrijp ik stoppende boeren die hun bedrijf zo goed mogelijk proberen te verkopen.”