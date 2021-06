Jonge agrariër Chris van Bruggen: ‘Alternatieve verdienmodellen zijn nodig’

HOORNAAR • Chris van Bruggen (24) uit Hoornaar ziet ondanks alle beperkende regelgeving en uitdagingen een mooie toekomst voor zichzelf weggelegd als boer. Hij zou meer de rol van landschapsbeheerder willen krijgen. ‘Maar daarvoor moet wel het verdienmodel veranderen.’

Ploeteren van vroeg tot laat, matige vergoedingen en kritische burgers maken werken in de agrarische sector niet altijd even lonend. Toch is Chris vastbesloten om het bedrijf van zijn ouders over te nemen. Een melkveebedrijf met honderd koeien op 63 hectare grasland.

Kilo’s melk

Vorig jaar rondde de jonge agrariër zijn studie in Dronten af. Ook studeerde hij een jaar biologische landbouw in Wageningen. “Het lastige is dat het verdienmodel van boeren is gebaseerd op het aantal kilo’s melk dat ze produceren”, zegt hij. “Dat maakt een zo efficiënt mogelijk gebruik van middelen nodig.”

Goede vergoeding

Wie kiest voor een iets minder efficiënt gebruik, bijvoorbeeld door aan weidevogelbeheer te doen of land minder te bemesten ter bevordering van biodiversiteit, verdient minder, al krijgt hij daarvoor subsidie. “De marges zijn dun in de landbouw”, stelt Chris. “We hoeven niet van subsidie te gaan leven, maar als je werk doet om natuur te bevorderen, hoor je een goede vergoeding te krijgen voor de diensten die je doet.”

Landschapsbeheerder

Hoe ziet hij de agrarische toekomst in de AV? “Het is de uitdaging om in onze regio van boeren meer landschapsbeheerders te maken. Minder bemesten en later maaien voor de weidevogels, dat moet de denkrichting zijn. Maar nu krijgen we daar alleen een schadevergoeding voor. De AV is een gebied voor melkvee waar je met de grond niets anders kunt. Het is mooi om dat te benadrukken door het landschap te verrijken met bomen en meer biodiversiteit. Daar kun je boeren voor betalen. Ik zou het jammer vinden als we hier geen koeien meer zouden houden, dat hoort bij deze regio. Er zijn mogelijkheden als het geld er is.”

Goedkopere melk

Rechtstreeks van consumenten ziet hij de financiering niet komen. “Omdat er veel geld voor nodig is en omdat we een exporterend land zijn. In het buitenland zitten ze niet te wachten op knotwilgen in ons landschap, daar hebben ze liever goedkopere melk.”

Regering

Chris is hoopvol over zijn toekomst als boer. “Er klinken meer geluiden om toe te groeien naar een natuurinclusieve landbouw en het wordt steeds duidelijker dat boeren daar hulp bij nodig hebben. Ik ben niet chagrijnig of boos, maar snap het niet. Als we willen dat het verandert, moet de regering boeren helpen. Ik zit niet te wachten op meer regels, maar op een echt alternatief.”

Uitdaging

Ondanks het in zijn ogen tekortschietende verdienmodel, geniet Chris van zijn werk als boer. “Ik geniet van het beweeglijke van het weer, van het buiten lopen met de koeien en bekijken hoe je het gras zo goed mogelijk kunt benutten, de uitdaging van het goed en economisch gebruiken van de mogelijkheden.” Aan dagblad Trouw vertelde Chris enkele jaren geleden: “Het melken van de koeien vind ik prettig, ‘s ochtends in alle rust: even alleen en rust aan je hoofd, dat is heerlijk.”