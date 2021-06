Historische Kring blij met uitgave ‘De Stede Nieupoort VIII’

NIEUWPOORT • De Historische Kring Nieuwpoort heeft een prachtig cadeau gekregen in de vorm van het achtste deel van de Stede Nieupoort.

De heer Erik Kon en mevrouw Wil de Graaf-Valk zijn de grote initiators in de totstandkoming van dit boek. Het is ruim vijftien jaar geleden dat deel zeven uitkwam.

Bijzonder is dat de verhalen en de onderzoeken zo ver terug gaan in de tijd. In het achtste deel wordt de bewonersgeschiedenis van Nieuwpoort in het midden van de 17e eeuw in kaart gebracht. Verder in het boek staan verhalen over het ontstaan van de remonstrantse gemeente in Nieuwpoort, een bijdrage tot de genealogie van een geslacht Veuge (en de banden met zowel de baronie Liesveld als met Indië), over schoolmeester Clement Jacobsz Bollaert (in Nieuwpoort tussen 1640-1659) en Nieuwpoorter walvisvaarders die opgebracht werden naar Engeland in 1798.

Het voorwoord is geschreven door de heer D. van der Borg, voormalig burgemeester van de gemeente Molenlanden, en de heer T.C. Segers, de huidige burgemeester van de gemeente Molenlanden. Voor iedereen die geïnteresseerd is in genealogie of historie is dit boek een mooie aanwinst.

Het boek kost 15 euro voor leden en 17,95 euro voor niet-leden van de Historische Kring Nieuwpoort. De verzendkosten bedragen 4,60 euro. Het boek kan besteld worden door overmaking van de kosten op NL42 RABO 0323 5119 53 t.n.v. Historische Kring Nieuwpoort. Hierbij moet natuurlijk het adres vermeld worden. Een bestelling plaatsen kan ook via info@historischekringnieuwpoort.nl. Boeken kunnen ook afgehaald worden bij Marianne van Drenth. Zij is bereikbaar via 06-12051036.