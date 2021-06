Expositie van eigen monumenten van mensen in de kerk van Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Op de zaterdag 28 augustus en 4 september wordt in de Hervormde kerk aan de Binnenhaven 19a in Nieuwpoort een expositie gehouden over het thema ‘Jouw Monument, Mijn Monument’.

“We sorteren voor op het thema van Open Monumentendag, dat hetzelfde thema heeft”, vertelt dominee Christiaan Baan van de Hervormde kerk. “We willen mensen uitnodigen om hun eigen monument te maken van de coronatijd.” Hierbij kan gedacht worden aan een schilderij, foto, tekening, of andere kunst.

Mensen mogen ook kiezen uit werk wat zij tijdens de coronatijd hebben gemaakt. Christiaan: “Op deze manier bieden we als kerk de ruimte om ons te bezinnen op de tijd die we met elkaar meegemaakt hebben. De kunstzinnige verwerking van de indrukken die we daarin opgedaan hebben mogen daar hopelijk een bijdrage aan leveren. We nodigen iedereen, van jong tot oud en van amateur tot kunstenaar, uit Nieuwpoort en omgeving uit om te mailen naar expositie@kerkvannieuwpoort.nl als ze iets willen inzenden, plus een korte toelichting.”

Hij vervolgt: “De kerk mag voor iedereen een plek zijn voor bezinning en ontmoeting met God. Dat laatste willen we uitdrukken door ook een gebedsmuur in te richten, waar mensen hun gebed kunnen opschrijven en achterlaten.”

Op de zaterdagen 28 augustus en 4 september zal de expositie te bezichtigen zijn tussen 11.00 uur en 15.00 uur. Tijdens de diensten zullen de monumenten en kunstwerken niet zichtbaar zijn. Bij mooi weer zal er op 28 augustus en 4 september ook weer ijs verkocht worden op het kerkplein. Hierbij kan de kerk nog vrijwilligers gebruiken. Mensen die mee willen helpen om ijs te verkopen, kunnen mailen naar het genoemd mailadres.