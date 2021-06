Subsidie Molenlanden voor initiatieven recreatie, toerisme, cultuur en landschap

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden wil inwoners en ondernemers helpen om initiatieven op het gebied van recreatie, toerisme, cultuur en landschap te realiseren. Geïnteresseerden kunnen hiervoor gebruik maken van de subsidie Recreatie, Toerisme, Cultuur en Landschap.

Wethouder Arco Bikker: “Als gemeente zijn we trots op ons prachtige gebied. We willen er daarom voor zorgen dat ons unieke polderlandschap behouden blijft en verder wordt ontwikkeld. Maar ook dat de verhalen over de unieke kenmerken van onze streek worden verteld. Begin van dit jaar hebben we al diverse mooie initiatieven ondersteund. Waaronder de promotie van suppen in Molenlanden en een initiatief van de Ondernemersvereniging Nieuwpoort-Langerak voor welkomstbanieren in Nieuwpoort. Dus we nodigen inwoners en ondernemers graag uit om ook andere ideeën aan ons voor te leggen.”

Criteria

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten de ideeën aan een aantal criteria voldoen. Het project moet bijvoorbeeld bijdragen aan de ontwikkeling van recreatie, toerisme, cultuur en landschap in de gemeente en/of regio. Verder vindt de gemeente het van belang dat er goede nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan en dat het project zelfstandig verder kan na de subsidie.

Subsidie aanvragen

De subsidie kan op 2 momenten in het jaar worden aangevraagd: vóór 1 april of vóór 1 september. Er kan maximaal 7500 euro worden aangevraagd bij het subsidiefonds waarbij wordt gezorgd voor 50% cofinanciering.

Meer informatie

Aanvragen kunnen ingediend worden vóór 1 september 2021. Meer informatie en het aanvraagformulier is te vinden op: www.molenlanden.nl/recreatie.