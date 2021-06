Uitreiking ‘Bezoek Gerrit Magazine’ tijdens de midzomer netwerkavond van Den Hâneker

GROOT-AMMERS • Op maandagavond 21 juni opende de werkgroep Recreatie & Toerisme van Den Hâneker het toeristisch seizoen met onder andere de overhandiging van het Bezoek Gerrit Magazine aan wethouder Arco Bikker van Molenlanden.

Binnen Den Hâneker is er een collectief van meer dan 100 ondernemers dat zich bezighoudt met recreatie en toerisme in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Vanwege alle coronaperikelen heeft de traditionele startavond dit jaar later plaatsgevonden dan gebruikelijk.

Er was tijdens de avond een hoofdrol weggelegd voor de overhandiging van de nieuwe uitgave van het ‘Bezoek Gerrit Magazine’ door de kersverse voorzitter van de werkgroep Jelmer den Hartog aan wethouder Arco Bikker van de gemeente Molenlanden.

Digitaal platform

Bezoek Gerrit is een regionaal, interactief en digitaal platform waar het totale aanbod voor recreatie en toerisme gevonden en geboekt kan worden, via diverse functionaliteiten. De diverse QR codes in het magazine leiden de toerist rechtstreeks naar de betreffende pagina op het platform, waar boeken van een activiteit of overnachting mogelijk is.

Lovende woorden

Wethouder Bikker sprak lovende woorden over het nieuwe platform: “Het initiatief versterkt de samenwerking tussen de ondernemers en nodigt bezoekers uit langer in de regio te blijven. Met als gevolg een impuls voor de werkgelegenheid, hogere bestedingen per bezoeker en opbrengsten voor de Subsidie Recreatie, Toerisme, Cultuur en Landschapsontwikkeling (Lokaal Fonds, middels het terugvloeien van de toeristenbelasting). Den Hâneker draagt met dit project bij aan het bevorderen van toerisme, het financiële draagvlak van de inwoners en de waardering voor de bijzondere en gevarieerde natuur.”

Daarnaast is Gert Baars, eigenaar Ponthoeve Vianen in het zonnetje gezet voor meer dan 10 jaar vrijwilligerswerk voor Den Hâneker en gaf Michael van Hoorne een inspirerende presentatie over de bouw van Vakantiepark Molenwaard en konden de aanwezigen het eindresultaat bewonderen.