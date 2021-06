Drie nachtafsluitingen en weekendafsluiting bij Papendrechtse N3-brug

PAPENDRECHT • Vanaf maandag 21 tot en met donderdag 24 juni werkt aannemer Boskalis drie nachten tussen de A15 en de Merwedestraat richting Dordrecht aan het groot onderhoud van de N3. In deze nachten wordt een barrier bij de Papendrechtsebrug verwijderd.

Deze werkzaamheden lopen vooruit op de eerste van vier weekendafsluitingen bij de Papendrechtsebrug. Deze eerste weekendafsluiting vindt plaats vanaf de A15 tot de Merwedestraat (in beide richtingen) vanaf vrijdag 25 juni 22.00 uur tot maandag 28 juni 05.00 uur. Hou rekening met extra reistijd. We adviseren weggebruikers om de N3 zoveel mogelijk te vermijden en de aangegeven omleidingen te gebruiken.

Afsluitingen

De N3 tussen de A15 en Merwedestraat is richting Dordrecht afgesloten van dinsdag 22 juni 22.00 uur op woensdag 23 juni 05.00 uur en van woensdag 23 juni 22.00 uur op donderdag 24 juni 05.00 uur

Daarnaast is van donderdag 25 juni 20.00 uur tot vrijdag 26 juni 05.00 uur één rijstrook van de N3 tussen de toerit Burgemeester Keijzerweg en de A15 richting Dordrecht afgesloten.

De N3 bij Papendrecht tussen de A15 en de Merwedestraat is in beide richtingen afgesloten van vrijdag 25 juni 22.00 uur tot maandag 28 juni 05.00 uur

Omleiding

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A15 en A16. De omleiding voor lokaal verkeer is aangegeven met gele borden. Hulpdiensten, lijndiensten en gevaarlijke stoffenverkeer mogen tijdens de werkzaamheden door het werkvak rijden. De afsluiting van 22 op 23 valt samen met een afsluiting van de Botlekbrug maar naar verwachting levert dit beperkte extra hinder op omdat het gevaarlijke stoffenverkeer door mag rijden op de N3.

Geluidhinder verwacht

Het werk dat in deze nachten en tijdens de weekendafsluitingen wordt uitgevoerd zal de nodige geluidshinder opleveren. Het demonteren van de vangrails maakt bijvoorbeeld een ratelend geluid en ook het slopen van de asfaltverharding kan geluidhinder veroorzaken. Advies aan omwonenden is dan ook om ramen en deuren gesloten te houden vanwege de verwachte geluidsoverlast.

Werkzaamheden

Tijdens de vier weekendafsluitingen bij Papendrecht vervangt aannemer Boskalis het asfalt, de verlichting, de markering en de bewegwijzering. Tegelijkertijd wordt de verlichting op de Papendrechtsebrug vervangen.

Hinder beperken

Rijkswaterstaat doet er samen met de gemeenten alles aan om de hinder tijdens het groot onderhoud van de N3 zoveel mogelijk te beperken. Weggebruikers kunnen zelf ook iets doen om de hinder te beperken door vaker de fiets of e-bike te pakken, op andere tijden (buiten de spits) te reizen of thuis of op een andere locatie te werken.

Daarnaast is er voor automobilisten die overstappen op een (elektrische) fiets een kortingsregeling op de aanschaf. Aanmelden kan via de site Ways2go. Werkgevers die interesse hebben in een advies over en ondersteuning bij ander reisgedrag van medewerkers kunnen contact opnemen met het samenwerkingsverband SamenBereikbaar. Via dit platform kan ook de communicatietoolbox N3 voor bedrijven worden aangevraagd.