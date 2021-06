Celstraf voor Brandwijker (28) voor ontucht met minderjarige jongens

BRANDWIJK/ROTTERDAM • Een 28-jarige inwoner van Brandwijk is volgens de rechtbank Rotterdam op seksueel gebied te ver gegaan in zijn contacten met minderjarige jongens.

Hij gaf een tiener een zoen op de mond en knuffelde hem. Een ander slachtoffer stuurde hij filmpjes waarop hij zichzelf bevredigde. Ook verleidde hij deze jongen ertoe filmpjes van zichzelf te maken terwijl hij aan zijn geslachtsdeel zat.

Verdachte D. is veroordeeld tot een celstraf van acht maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Het OM had een één jaar cel geëist, waarvan de helft voorwaardelijk.

De man was politieagent, en zou naast de genoemde feiten met jongens ook nog eens geheime informatie uit het politiesysteem doorgegeven hebben aan een familielid. Daarvoor is D. ook veroordeeld.

Het begon allemaal met online contacten om Playstation te spelen. D. nodigde drie tienerjongens thuis uit, voor logeerpartijen, en voorzag ze ook van alcohol. “Er zaten nooit seksuele gedachten achter”, zei D. twee weken geleden over zijn contacten met de tieners.

Het OM beschuldigde hem ook van ontucht tijdens de logeerpartijtjes, maar toen is er volgens de rechtbank niets strafbaar gebeurd. D. zou een van de jongens wel bij een andere gelegenheid gezoend en geknuffeld hebben. Een 11-jarig jongen haalde hij over om zich af te trekken. Dat rekent de rechtbank D. met name aan. “Het is evident dat het schadelijk kan zijn voor kinderen als ze op veel te jonge leeftijd gedwongen worden om kennis te maken met hun eigen seksualiteit”, schrijven de rechters.

De rechters bepalen in het vonnis dat de verdachte de komende drie jaar uit de buurt van minderjarigen moet blijven. Bij familiebijeenkomsten, mag hij alleen in bijzijn van andere volwassen bij kinderen zijn.