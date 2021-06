Boerenwandeling door polder Noordeloos en Goudriaan

NOORDELOOS/GOUDRIAAN • Op maandag 28 juni organiseert GIGA Molenlanden een prachtige Boerenwandeling van zo’n 7 kilometer door de polder van Noordeloos en Goudriaan.

Opgeven is verplicht. Vertrek is vanaf 09.30 uur. De wandeling duurt zo’n 1,5 uur. Na opgave krijgt men een starttijd te horen. Deelname is gratis. Vragen of opgeven? Neem contact op met GIGA Molenlanden via 06-22810286 of via info@gigamolenlanden.nl.