Reserveren bij De Koperen Knop in Hardinxveld niet meer nodig

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Vanaf 26 juni kan iedereen weer naar Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam komen zonder vooraf te reserveren.

Iedereen die wil, kan langskomen en vooral aankomen, zonder rekening te moeten houden met kloktijden. Om te komen genieten van alles wat er te zien is in het gerenoveerde voorhuis, de bijzondere expositie Techniek voor jongens en meisjes, de bijgebouwen en de museumtuin.

De elders in museum gebruikelijke regels zijn natuurlijk ook nog in De Koperen Knop van toepassing, zoals het houden van 1,5 meter afstand, regelmatig handen desinfecteren en niet te veel bezoekers per ruimte. Bovendien moet iedereen (of elk gezin) een registratiebriefje invullen. Dit betekent dat ook mondkapjes niet meer verplicht zijn, tenzij de 1,5 meter niet kan. Als extra maatregelen vanuit het museum worden de tafels na elk gebruik gereinigd en vinden er tussentijds wc-reinigingen plaats.

Voor meer informatie: www.koperenknop.nl.