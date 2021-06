Agri Service Gerard de Bruijn: ‘Het comfort van een trekker weegt heel zwaar’

GROOT-AMMERS/MOLENAARSGRAAF • Naast melkveehouders richt Agri Service Gerard de Bruijn zich met het trekkermerk Valtra ook op de vele loonwerkbedrijven in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Zo leverde hij afgelopen jaar een nieuwe Valtra aan Loon- en Verhuurbedrijf A. Koorevaar in Molenaarsgraaf.

Nee, ervaring met trekkers van Valtra had Arie Koorevaar nog niet. Maar op zijn zoektocht naar een nieuwe trekker voor het machinepark van zijn bedrijf, Loon- en Verhuurbedrijf A. Koorevaar, bracht dit merk wel op zijn pad. “Het trok me wel aan en daarom ben ik afgelopen jaar gewoon een keer binnengelopen bij Gerard”, blikt hij terug.

Die was zelf inmiddels ook al een getipt dat de Molenaarsgraafse ondernemer misschien belangstelling zou hebben voor Valtra. “We hebben net voor de bouwvak vorig jaar samen een proefrondje gemaakt en zijn het gesprek erover aangegaan”, vertelt De Bruijn. “Dat verliep goed en Arie heeft uiteindelijk de Valtra gekocht.”

Comfort

Eén van de belangrijkste redenen waarom Arie tot de aankoop aanging was het comfort van deze trekker. Hij noemt het zonder aarzelen als eerste punt. “Dat weegt heel zwaar mee. Je moet je voorstellen dat je de hele dag erin zit en over ruw terrein heen en weer hotst en botst. Dan moet je gewoon een heel goede stoel hebben.”

De Bruijn vult hem aan: “Een jaar of twee geleden verkocht ik een trekker met alle toeters en bellen aan een loonwerkbedrijf. Ik vroeg de eigenaar waarom hij al die extra’s erbij nam. ‘Mijn mensen zitten bijna langer in deze trekker dan dat ze thuis aan tafel zitten of in bed liggen’, zei hij. ‘Tienduizend uur in vijf jaar tijd, dat haal je zomaar. Dan moeten ze gewoon in een cabine zitten die van alle gemakken is voorzien. Een goede werkomgeving is heel belangrijk.’”

Dealer

Als dealer van Valtra kan hij zijn klanten voorzien van alle mogelijke specificaties op de trekkers. Of het nu om een melkveehouder gaat – er rijden inmiddels al behoorlijk wat boeren met een Valtra in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden – of om een loonwerkbedrijf, de Ammerse ondernemer zorgt steeds voor maatwerk.

Zeker zo belangrijk: als er een trekker een keer een mankement vertoont, komt hij zo snel mogelijk ter plekke om hem weer aan de praat te krijgen. “Het komt gewoon nooit uit als er iets kapot gaat. Je staat op een klus die snel af moet, je maakt ook als loonwerker vaak deel uit van een ketting van werkzaamheden, dus degene die na je komt, kan ook niet door. Service is dan ook heel belangrijk in onze werk.”

Nieuwkomer

Valtra is nog steeds een nieuwkomer op de trekkermarkt in de streek. Bij de melkveehouders in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden moest Gerard de Bruijn dan ook echt wel een drempel over voor ze hun vertrouwde merk, vaak al meerdere generaties in de familie, omwisselden voor Valtra.

Bij loonwerkers speelt hetzelfde gevoel. Arie Koorevaar is één van de eerste loonbedrijven in de streek die de stap zette. “Maar ik zie wel een verschuiving”, zegt hij. En De Bruijn: “Dat klopt. Degenen die echt kijken naar welke trekker bij welke werkzaamheden past, kijken door het merk heen. En daar kunnen we met de Valtra een heel goede aanvulling zijn.”

Forse stappen

Op dat punt hebben de fabrikanten van het trekkermerk forse stappen gezet. Door goed te luisteren naar de gebruikers en de trekkers aan te passen aan wat de mensen in het veld nodig hebben en willen, zijn ze bij uitstek geschikt voor een zeer uiteenlopend aantal soorten werk. “Dat geld zowel voor boeren als voor loonwerkers”, knikt Gerard de Bruijn.

De ontwikkelingen in de agrarische sector gaan sowieso snel. Was een loonwerker er vroeger puur om het werk wat de boer zelf niet kon doen uit te voeren, nu gaat dat veel verder. Koorevaar: “Meedenken met de opdrachtgever, dat is veel belangrijker geworden. Je werkt in oplossingen.”

Automatisering

En De Bruijn: “Daarnaast zie je steeds meer de opkomst van de techniek en de automatisering, waar de trekkers van Valtra ook helemaal op ingericht zijn. Allerlei werkzaamheden op het land kun je met behulp van GPS tot op de centimeter nauwkeurig uitvoeren, om zo efficiënt mogelijk te werken. We staan wat dat betreft nog aan het begin; ik verwacht dat dat de komende jaren een grote vlucht gaat nemen.”

Hij nodigt belangstellende boeren en eigenaren van loonwerkbedrijven dan ook graag uit om het gesprek aan te gaan. “Ik sta er altijd voor open om vrijblijvend te overleggen welke mogelijkheden wij met Valtra te bieden hebben.”

Agri Service Gerard de Bruijn

Ambachtsweg 19 Groot-Ammers

0184-636239

agri@solcon.nl

www.agriservicegerarddebruijn.nl