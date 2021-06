Waterschap Rivierenland zet extra pompen in om wateroverlast te voorkomen

ALBLASSERWAARD • In Hardinxveld-Giessendam staan sinds donderdag uit voorzorg extra pompen klaar tegen wateroverlast bij hoosbuien.

Bij hoosbuien zijn enkele locaties in Hardinxveld-Giessendam kwetsbaar voor wateroverlast. Daarom zetten waterschap en de gemeente uit voorzorg extra pompen klaar als veel neerslag wordt verwacht in korte tijd. Voor de pompen zijn enkele wegen afgesloten, verkeer wordt omgeleid.

De buien van afgelopen nacht vielen volgens het waterschap mee, later in het weekend blijven onweersbuien met veel neerslag mogelijk. Daarom blijven de pompen nog even staan.