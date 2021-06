Amataur pokerspelers maken zich op voor halve finales ONK Poker

REGIO • Bijna 40.000 Nederlandse liefhebbers van het kaartspel Texas Holdem hebben een poging gewaagd tijdens de online voorrondes van het Open Nederlands Kampioenschap Poker (ONK Poker). De deelnemers die bij een online voorronde bij de beste 5% eindigden kwalificeerden zich voor de halve finales van het grootste pokerevenement van Nederland.

Onder hen bevinden zich enkele spelers uit de regio: Robin Lehmann uit Lopik, Nick van Dam uit Lexmond, Michael van Krieken en Raymon van Wijk uit Leerdam, Martin Fooks uit Asperen, Monique de Held uit Meerkerk, Marco van den Beemt uit Nieuwendijk en Antoinette Bouman uit Wijk en Aalburg.

Normaal gesproken worden de voorrondes van het ONK Poker gespeeld in horecagelegenheden door het hele land. Denk aan grote zalencentra, maar ook bij de lokale kroeg of voetbalvereniging. “Vorig seizoen moesten we al overschakelen naar een online platform om het ONK Poker in stand te kunnen houden ,” vertelt mede-oprichter Mathijs Jonkers. “Inmiddels raken mensen steeds meer gewend aan het deelnemen aan online activiteiten en hebben we er voor dit seizoen een waarlijk Online Pokerkampioenschap van gemaakt.”

De finale zal vanwege de corona maatregelen online plaatsvinden en zal over twee avonden gespeeld worden. “We starten vrijdag 9 juli,” vertelt organisator Jonkers. “Er zal de hele avond een livestream te volgen zijn waarin we live beelden van de online tafels uitzenden voorzien van commentaar. De finalisten zitten thuis op de bank te spelen, maar op deze manier hopen we onder deze bijzondere omstandigheden toch zoveel mogelijk beleving te creëren.”

Er zijn de komende twee weken vier halve finales, te weten op 19, 20, 24 en 25 juni. Updates over de halve finales zijn live te volgen via verschillende social media kanalen zoals Facebook. Meer info ook op www.onkpoker.nl/live.