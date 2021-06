40 nieuwe prentenboeken voor bibliotheek Noordeloos dankzij cheque Rabobank

NOORDELOOS • In januari van dit jaar ontving de bibliotheek van Noordeloos een cheque ter waarde van 500 euro uit handen van Lu Li Heerkens. Daarmee zijn nu 40 prentenboeken aangeschaft.

Lu Li is lid van de jongerenraad Rabobank Lek en Merwede. Ze krijgt jaarlijks een persoonlijk budget om lokale initiatieven te kunnen steunen. Dit jaar koos ze ervoor om haar cheque te besteden aan voorleesboeken voor Bibliotheek Noordeloos. Nu zijn de ruim 40 nieuwe boeken binnen. De medewerkers van de Bibliotheek AanZet en haar jongste leden zijn hier erg blij mee.

Voorlezen

De nieuwe collectie bestaat vooral uit boekjes voor 0- tot 4 jarigen. Hier was erg veel vraag naar in Noordeloos. De 40 prentenboeken zijn deels nieuwe titels en deels bestaande titels die goed worden uitgeleend. Ook de twee voorleesvrijwilligers van Bibliotheek Noordeloos werden gevraagd om hun favoriete titels door te geven. Zij gaan de nieuwe prentenboeken gebruiken tijdens de voorleesuurtjes in het Noorderhuis. Deze gaan waarschijnlijk vanaf 1 juli weer van start.