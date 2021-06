Groep 7 van Eben Haëzerschool doet mee aan ‘KNVB in de klas’

GROOT-AMMERS • Leerlingen van de christelijke basisschool Eben Haëzer in Groot-Ammers deden vrijdag mee aan de KNVB-actie ‘KNVB in de klas’.

In het kader daarvan vond een klassentoernooi plaats. De organisatie was in handen van groep 7. Op het schoolplein kwamen de kinderen in kleine teams tegen elkaar uit, aangemoedigd door hun klasgenoten. Meerdere bedrijven sponsorden de activiteit, die de KNVB landelijk aanbied als vervanger van het door corona weggevallen schoolvoetbal.