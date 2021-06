Rondje fietsen met Duchenne40-2 op zaterdag 26 juni in Papendrecht

PAPENDRECHT • Al meer dan 25 jaar zetten leden van voetbalvereniging Papendrecht zich in voor mensen die lijden aan de ziekte van Duchenne. Onder meer de kleinzoon van wijlen erevoorzitter Ad Matena, Robin Matena, heeft deze ongeneeslijke spierziekte.

Vorig jaar hebben de organisatoren een eerste poging gedaan om met elkaar Duchenne letterlijk de wereld uit te trappen. Al hoewel de behandeling nog steeds verbetert, is Duchenne nog niet definitief verslagen.

Daarom staat op 26 juni de tweede editie van De Duchenne40 op het programma. Op die zaterdagmiddag gaat een team van VV Papendrecht de gezonde spieren inzetten om ervoor te zorgen dat jongens met Duchenne ook de kans krijgen om tenminste 40 jaar oud te worden.

Rond de klok van 13.00 uur wordt vanaf sportpark Slobbengors vertrokken voor een rondje fietsen (elektrisch, tandem, driewieler, alles mag) van 40 km door de Alblasserwaard. Onderweg is er uiteraard weer alle ruimte voor een hapje en een drankje voor wie dat wil. Een aantal Duchenne-jongeren van de ‘Bende van Duchenne’ maakt een rondje van een goed uur om daarna terug te keren op ons Rood-Zwarte Plein.

Uiteraard wordt er gehoopt op zoveel mogelijk deelnemers en sponsors. Kijk hiervoor op de webpagina van de ‘Bende van Duchenne 2’: https://www.deduchenne40.nl/bende-van-duchenne-2.

“Laten we er een prachtige dag van maken waarop we het nuttige met het aangename verenigen”, schrijven de organisatoren. “Het staat iedereen natuurlijk vrij om het eigen netwerk aan te boren op zoek naar deelnemers en/of sponsors. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. We doen het tenslotte voor de jongens.”