Feestelijk moment in Noordeloos: zonnepanelen voor 10 nieuwe woningen

NOORDELOOS • Wethouder Arco Bikker heeft vorige week vrijdag 11 juni samen met de kopersvereniging CPO Schoolplein de eerste zonnepanelen onthuld voor het woningbouwproject van 10 woningen aan de Botersloot en Singel in Noordeloos, de plek waar voorheen de School met de Bijbel stond.

Er zijn drie starterswoningen, drie seniorenwoningen en vier twee-onder-een-kap woningen voor doorstroming gebouwd. Volgens de gemeente gaat het om een uniek project, dat door de inzet van de nieuwe bewoners in samenwerking met architect GUBU, bouwbedrijf ABB op Maat, procesbegeleider WijOntwikkelenSamen en de gemeente Molenlanden tot stand is gekomen.

De woningen zijn ontworpen en gebouwd onder CPO, collectief particulier opdrachtgeverschap. De kopers hebben de woningen zelf ontwikkeld, zonder tussenkomst van een commerciële partij. Hierdoor hielden zij de controle over het ontwikkelproces en hebben ze zelf bepaald hoe de woningen eruit komen te zien.

Het onthullen van het eerste zonnepaneel was een memorabel en symbolisch moment voor de kopers waaraan 4 jaar van voorbereiding is voorafgegaan. Wethouder Wonen Arco Bikker: “Ik ben zeer verheugd met dit project en wat er door de initiatiefnemers is bereikt. Met deze woning wordt echt voorzien in de eigen lokale woningbehoefte.”

Het project heeft veel in zich. Zo is er zeer duurzaam gebouwd; de woningen zijn volledig gasvrij en ze halen energie uit diverse andere bronnen waaronder de zonnepanelen en warmtepompen. Een de van de kopers Sven Hordijk over het project: “Ook is bij de bouw maximaal rekening gehouden met flora en fauna. Zo zijn er nestkasten geplaatst voor onder meer de gierzwaluw en de vleermuis. We hopen snel de sleutel te krijgen van onze nieuwe woning, de oplevering staat gepland voor net na de bouwvak.”

Op de foto staat toekomstig bewoner Pieter van den Dool. Hij onthult samen met zijn kinderen Josefie, Juda en Zaraï en wethouder Bikker de eerste zonnepanelen.