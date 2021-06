Isoleren en je verlaagt de maandelijkse energierekening

Wat je kunt doen om de maandelijkse energierekening naar beneden te krijgen? Zorg in elk geval dat je de isolatie goed voor elkaar hebt.

Kies je voor bijvoorbeeld spouwmuurisolatie, dan merk je al snel dat je behoorlijk minder voor je energierekening betaalt. Bovendien biedt spouwmuurisolatie meer voordelen, mits je maar de juiste producten gebruikt.

Warmte waait zo je huis uit

In nog steeds een groot deel van de huizen in ons land waait de warmte letterlijk het huis uit. Je kunt stoken wat je wilt, warm wordt het op die manier nooit, ook in de wetenschap dat wind gemakkelijk toegang verschaft tot je huis. In dat geval is het eerst wat je doet het isoleren van de spouwmuur. Je geeft je huis als het ware een jasje en voorkomt zo dat de warmte nog zo je huis uit waait. Kou kan bovendien zo niet zomaar binnenwaaien.

Ook schimmels en vocht maken geen kans

Op die manier kun jij de energierekening al flink naar beneden brengen. Je voelt bovendien wat een warm huis nou precies is en hoeveel comfort dat geeft. Ook schimmels en vocht geef je zo amper kans zich nog te nestelen tussen en op de muren van je huis. Voor je dus klaagt over de energierekening, kijk je eerst wat je zelf kunt doen. En ja, kiezen voor spouwmuurisolatie kost geld. Dat verdien je door de lagere energierekening echter zo terug.

Welk isolatiemateriaal ga je gebruiken?

Dan gaat het dus alleen nog om het kiezen van de juiste materialen om de spouwmuur te isoleren. We lichten hier de drie meest bekende isolatiematerialen voor je uit in de vorm van Knauf Supafil, Enverifoam en EPS parels . Met alle drie de producten kun je vaak prima uit de voeten. Zo zijn EPS parels bijvoorbeeld het meest geschikt voor het isoleren van smalle spouwmuren. Als geen anders kunnen de EPS parels zelfs de meest smalle spouw vuren prima isoleren, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld glaswol. Glaswol isoleert prima, mits er echter sprake is van een brede spouwmuur. Wat betreft de isolatiewaarden kunnen EPS parels de vergelijking aan met die van Knauf Supafil.

Drie uitstekende producten voor het isoleren van de spouwmuur

Kijken we naar Enverifoam , dan zien we een waterafstotend en luchtdicht product en een product dat steeds voor een naadloze isolatie zorgt. Enverifoam is in staat de kleinste kiertjes te dichten en staat bekend als een uitstekend product om de spouwmuur mee te isoleren. Toch is Knauf Supafil het meest verkochte en dus ook meest gebruikte isolatiemateriaal. Behalve warmte isoleert het ook kou en kan het prima isolatiewaarden overleggen. Het gaat om een brandveilig product én een product dat relatief goedkoop is. Ook dat bepaalt voor een deel het succes van dit isolatiemateriaal.

Investering verdien je snel terug

De energierekening? Die kun je zeker naar beneden krijgen door het isoleren van de spouwmuur. Meteen na de isolatie merk je al effect. De investering in de isolatiematerialen verdien je door de lagere energierekening heel snel terug overigens.