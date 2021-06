Doe Mee wil weten waarom andere locaties Cruyff Court in Arkel afgevallen zijn

ARKEL • De fractie van Doe Mee Molenlanden wil van het gemeentebestuur weten waarom er gekozen is voor de voetbalkooi als locatie voor de aanleg van een Cruyff Court in Arkel.

De voetbalkooi bij het zwembad is nog maar kortgeleden opgeknapt en zou dan nu alweer plaats moeten maken voor het Cruyff Court. Volgens Doe Mee Molenlanden zijn er nog voldoende andere opties in het dorp, zoals het Waardje, de locatie Betondak/Betonsonterrein of de Trimbaan. Deze opties zijn volgens de gemeente echter afgevallen om verschillende redenen, die niet genoemd worden.

“Absolute voorkeurslocatie voor velen in Arkel was het trapveldje naast Plein 983”, vervolgt Berend Buddingh’ van Doe Mee, tevens inwoner van Arkel. Het trapveldje is eigendom van PKN Arkel. Doe Mee wil weten waarom deze locatie niet haalbaar zou zijn. Ook wil Doe Mee weten waarom de andere opties afgevallen zijn.

Bijna drie jaar geleden was het Frenkie de Jong die als talent van het jaar een Cruyff Court aangeboden kreeg van de Johan Cruyff Foundation. “Arkel is trots op Frenkie de Jong. Is trots op de mogelijkheid van een Cruyff Court in het dorp”, aldus Berend Buddingh’ van Doe Mee Molenlanden.

“De locatiekeuze lijkt echter tot scheurtjes in de gezamenlijke ambitie te zorgen. Dat zou zonde zijn. Het gemeentebestuur lijkt daarin probleemeigenaar geworden te zijn.” De partij wil graag duidelijkheid over de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en kosten.

De gemeente Molenlanden heeft overigens nog geen definitieve beslissing genomen over de locatie voor het Cruyff Court, maar heeft wel een voorkeur voor de voetbalkooi bij het zwembad. Op 24 juni gaat de gemeente hierover het gesprek aan met omwonenden om hun mening te horen. Op 7 juli volgt een gesprek waarbij heel Arkel welkom is.