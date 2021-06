Molenlanden betrekt kinderen steeds meer bij de politiek

• Burgemeester Segers heeft op de Bossekamp enkele digitale gastlessen over de politiek verzorgd.

MOLENLANDEN • Vorige week presenteerde de gemeente Molenlanden het plan voor de kinderburgemeester en deze week worden in een raadsinformatiebrief nog meer plannen genoemd om kinderen te betrekken bij de gemeente en de politiek.

“We werken momenteel aan een aparte pagina voor kinderen op de website”, meldt het gemeentebestuur van Molenlanden. “Deze pagina koppelen we aan andere activiteiten rondom Jeugd & Politiek, zoals de gastlessen en de kinderburgemeester. Ook staat hierop een mailadres (kids@jouwgemeente.nl) waar kinderen met hun ideeën en vragen terecht kunnen.

Om de verbinding te leggen tussen jongeren en de gemeente zijn er enkele digitale bijeenkomsten geweest. Er is lesmateriaal ontwikkeld dat ingezet kan worden op scholen en het is de bedoeling dat raads- en collegeleden in het komende schooljaar gastlessen gaan verzorgen op (basis)scholen.

“We hopen het komende schooljaar met minder beperkingen aan de slag te kunnen met Jeugd & Politiek”, meldt het gemeentebestuur van Molenlanden tot besluit. “De ervaringen en voorbereidingen van het afgelopen halfjaar zullen helpen om hier een succes van te maken. Uiteindelijk is het doel hiervan dat de betrokkenheid van kinderen en jongeren op de juiste momenten en manieren plaatsvindt.”