De Spil in Bleskensgraaf na verbouwing niet energieneutraal

BLESKENSGRAAF • Het voormalige dorpshuis De Spil, dat volgend jaar verbouwd gaat worden om gebruiksklaar te maken voor de gemeente Molenlanden, wordt niet energieneutraal gemaakt. Dat is de uitkomst van een onderzoek.

In oktober vorig jaar werd al bekend dat het duurzaam maken van het gebouw aan de Hofwegen in Bleskensgraaf niet gedaan kon worden met het bedrag dat beschikbaar was gesteld voor de verbouwing. Er zou extra geld bij moeten om het energieneutraal te maken. Besloten is toen om daar onderzoek naar te doen.

Gebleken is dat voor een bedrag van 334.000 euro het gebouw energieneutraal gemaakt kan worden. Dat lijkt een schijntje in vergelijking met het totaalbedrag van ruim 12 miljoen euro dat nodig is om De Spil gebruiksklaar te maken voor gebruik voor de gemeente in combinatie met een nieuwe huisvesting aldaar voor de ambtenaren en de groenvoorziening.

Maar toch heeft het gemeentebestuur van Molenlanden besloten om De Spil niet energieneutraal te maken. Diverse redenen worden aangedragen om die beslissing te ondersteunen. Ten eerste ziet de gemeente dat de regelgeving voor het energieneutraal maken van bestaande gebouwen nog sterk in ontwikkeling is. In de komende jaren komt hierover meer duidelijkheid.

Daarnaast is er extra voorbereidingstijd nodig om de nieuwe technieken van het energieneutraal en aardgasvrij maken van het pand mogelijk te maken. Die vertraging wil het gemeentebestuur van Molenlanden niet. Naar verwachting kan de verbouwde Spil en de nieuwbouw op die locatie in januari 2021 in gebruik genomen worden.

Als derde reden noemt het gemeentebestuur dat ze niet voor een lange periode van 20 tot 30 jaar met een contract verbonden wil zijn aan een partij die verantwoordelijk is voor de duurzame energie en het aardgasvrij maken van het pand. Dit beperkt de flexibiliteit in de toekomst om met nieuwe ontwikkelingen mee te bewegen.