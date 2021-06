Tweeling uit Ameide zorgt ook na bijna 83 jaar nog altijd goed voor elkaar

AMEIDE • De tweelingzussen Corrie Middelkoop-Kortleve en Petra De Hoop-Kortleve blijven ook nu ze bijna 83 jaar zijn, goed voor elkaar zorgen.

“We zijn allebei weduwe en toen Corrie een knieoperatie zou gaan krijgen, besloot ik zeven weken lang bij haar in te trekken om haar te helpen”, vertelt Petra uit Ameide. Dat betekende dat ze tijdelijk moest verhuizen naar Middelstum, een dorpje 25 kilometer boven de stad Groningen.

Want daarheen is haar tweelingzus jaren geleden verhuisd om het boerenbedrijf voort te zetten. Corrie en haar inmiddels overleden echtgenoot Hendrik hadden in het verleden lange tijd een boerderij aan de Lekdijk in Langerak.

Petra heeft haar tweelingzus met veel liefde geholpen, maar: “Na een aantal weken begonnen mijn kinderen en met name de kleinkinderen te vragen waar oma bleef. Ze misten me en daarom ben ik weer hierheen gekomen. Omdat Corrie nog niet helemaal opgeknapt was, logeert ze nu nog drie weken bij mij. Daarna kan ze wel weer op zichzelf zijn.”

De tweeling werd op 16 juli 1938 geboren aan de Hoogewaard in Tienhoven aan de Lek. Petra woont momenteel in de seniorenflat tegenover Open Vensters.