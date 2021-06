Rijkswaterstaat: ‘Laatste onderhoudsfase N3 bij Papendrecht wordt heftig’

PAPENDRECHT • Rijkswaterstaat waarschuwt. De laatste fase van het onderhoudswerk aan de N3, dat komend weekend start, wordt heel heftig.

In die laatste fase wordt vier weekenden lang de N3 ter hoogte van Papendrecht afgesloten. Zoveel mogelijk werk wordt dan uitgevoerd op het moment dat het woon-werkverkeer er geen last van heeft. Ook ’s nachts in de weekenden gaan de werkzaamheden door.

Geluidsoverlast

Omdat het wegdek en de vangrails gesloopt moeten worden, zal er geluidsoverlast zijn. Het demonteren van de vangrails maakt bijvoorbeeld een ratelend geluid en ook het slopen van de asfaltverharding kan geluidhinder veroorzaken. Advies aan omwonenden is dan ook om ramen en deuren gesloten te houden vanwege de verwachte geluidsoverlast.

“Dat wordt natuurlijk lastig met het mooie weer. Mensen willen dan wat langer buiten zitten en houden ’s nachts graag een raam open wanneer ze slapen”, weet Shirley van de Bos van aannemer Boskalis. De overlast van stof tijdens de sloopwerkzaamheden zal naar verwachting minimaal zijn. “We houden alles goed nat.”

Topsport

Na de vier weekendafsluitingen in Papendrecht start de bouwvak. In die periode wordt met alle beschikbare middelen gewerkt om de nieuwe aansluiting van de N3 op de A15 en de N214 te realiseren. Ook wordt dan de verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht gerealiseerd. “Dat wordt echt topsport voor onze medewerkers”, vertelt Michael Blatter van Rijkswaterstaat.

“Voor mensen uit de regio die dan moeten werken of om een andere reden daar vaak moeten passeren, wordt het even doorbijten. Ik raad hen aan om goed voorbereid de weg op te gaan. Kijk altijd eerst op onze website voor de laatste informatie of aanpassingen die we doen in onze planning.”

Eind augustus klaar

Het is de bedoeling dat eind augustus het gehele traject gebruiksklaar is. Daarna zijn er nog enkele afwerkklussen die ongeveer tot november duren. Michael: “Die planning van eind augustus gaan we halen. We kunnen zelfs moeilijke weersomstandigheden zoals onweersbuien hebben in onze planning, omdat we wat reservetijd hebben ingebouwd.”

Als alle afwerkklusjes afgerond zijn, zal ergens begin november een feestelijke opening plaatsvinden van het gehele traject van de N3, N214 en de A15 “We wilden wel stilstaan bij elke fase die opgeleverd werd, maar vanwege corona hebben we dat nooit gedaan. Ik denk dat we daarom straks in één keer maar een groot feest doen”, lacht Michael.

De weekendafsluitingen bij Papendrecht zijn van vrijdag 25 juni 22.00 uur tot maandag 28 juni 05.00 uur, van donderdag 1 juli 22.00 uur tot maandag 5 juli 05.00 uur, van donderdag 8 juli 22.00 uur tot maandag 12 juli 05.00 uur en van vrijdag 23 juli 22.00 uur tot maandag 26 juli 05.00 uur.

Voor meer informatie en de planning, zie www.N3werkzaamheden.nl.