Snollebollekes en Dirty Daddies treden op in Molenaarsgraaf

MOLENAARSGRAAF • The Dirty Daddies en Snollebollekes treden op respectievelijk vrijdag 24 en zaterdag 25 september op in Molenaarsgraaf.

De populaire acts komen op de planken in een feesttent aan de Kweldamweg. De aanvang is beide keren 20.00 uur. In het voorprogramma van Snollebollekes treedt Zanger Kafke op. De tickets kosten op vrijdag 19,50 euro en op zaterdag 17,50 euro. Meer informatie: www.soundparadise.nl.