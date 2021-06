Rick Stuij uit Oud-Alblas overhandigt opbrengst van zijn snoepkraam aan Fien & Teun

OUD-ALBLAS/OTTOLAND • Rick Stuij uit Oud-Alblas overhandigde woensdag de opbrengst van zijn snoepkraam, 250 euro, aan Fien & Teun. Het geld is bestemd voor de Stichting Lach voor een Dag van Van Hoorne Entertainment.

Rick verkocht in zijn snoepkraam de afgelopen tijd lekkernijen. Op Avonturenpark Molenwaard in Ottoland mocht hij na de Fien & Teun-show naar voren komen om het in de vorm van een cheque aan Fien & Teun, de populaire televisiekarakters van Van Hoorne Entertainment, te geven. Hij kreeg een groot applaus van het publiek.