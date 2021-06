Aanleg van glasvezelnetwerk in Vijfheerenlanden afgerond

VIJFHEERENLANDEN • DELTA Fiber Netwerk heeft de aanleg van het glasvezelnetwerk in Vijfheerenlanden afgerond en zijn er ruim 5.000 woningen aangesloten.

Op 18 juli 2019 ging de eerste schop de grond in en nu is het dan echt zover. Na bijna twee jaar en ruim 450 kilometer graven is mede dankzij de inzet van de gemeente, lokale verkopers en ambassadeurs de aanleg van het glasvezelnetwerk afgerond en zijn binnenkort alle adressen met een abonnement op glasvezel aangesloten.



Wethouder Huib Zevenhuizen van de gemeente Vijfheerenlanden is zeer tevreden dat het glasvezelnetwerk nu gerealiseerd is en dat de gemeente met dit netwerk klaar is voor de toekomst. “Een goede verbinding is inmiddels een eerste levensbehoefte voor mensen die vanuit huis werken of een eigen bedrijf runnen. Maar ook voor gezinnen die met z’n allen tegelijk het internet gebruiken of kinderen die thuis lessen volgen.”



Een mooie uitdaging

“DELTA Fiber Netwerk legt glasvezel aan in vele dorpskernen en buitengebieden,” aldus Piet Grootenboer, directeur DELTA Fiber Netwerk.

“Ieder gebied heeft zijn eigen kenmerken en zijn er een aantal bijzondere omstandigheden, die we moeten overwinnen om alle delen van dat gebied te kunnen voorzien van een glasvezelnetwerk. Vijfheerenlanden was technisch gezien voor ons een hele mooie uitdaging met uiteenlopende afhankelijkheden, maar we zijn trots op het verloop en resultaat. Het is een uitdagend traject geweest, maar de inwoners van Vijfheerenlanden kunnen nu echt genieten van een snel en stabiel netwerk”, aldus Piet.



Goede samenwerking

Pieter Migchels, projectmanager Bouw van DELTA Fiber Netwerk, spreekt zijn dank uit naar alle betrokkenen en onderstreept het belang van een goede samenwerking: “De aanleg in het buitengebied is een hele uitdaging geweest. Het is uitgestrekt gebied met grote afstanden tussen de woningen. Dankzij de inzet van een groot aantal ambassadeurs en lokale verkopers en een goede samenwerking tussen gemeente, de aannemer NKM Network Services en DELTA Fiber Netwerk kunnen we dit project na bijna 2 jaar opleveren”, aldus een tevreden projectmanager.

Ook ambassadeur Vivian Stemerdink blikt terug op een mooi, maar ook bewogen project.

“Het was bijzonder plezierig samenwerken met de ambassadeurs, de gemeente en DELTA Fiber Netwerk. Tot ons grote verdriet hebben we tijdens het project afscheid moeten nemen van Kees Wisse. Hij was een van de meest enthousiaste ambassadeurs van dit project, een echte aanjager. Maar hij is helaas vrij onverwacht overleden. Voor mij zal het glasvezelnetwerk in Vijfheerenlanden altijd met Kees verbonden blijven.”



Over DELTA Fiber Netwerk

DELTA Fiber Netwerk sluit zo veel mogelijk Nederlanders aan op supersnel en stabiel glasvezel internet. Als topspeler in de markt biedt DELTA Fiber Netwerk al internet sinds 1981 en glasvezel internet sinds 2006. Zo’n 800.000 woningen en bedrijven hebben toegang tot het landelijke netwerk van DELTA Fiber Netwerk en daar komen iedere maand gemiddeld nog eens 7.000 woningen of bedrijven bij.