24 Nul-Op-de-Meterwoningen opgeleverd in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND/REGIO • Woensdagmiddag 16 juni vond de officiële oplevering plaats van 24 duurzame huurwoningen aan de Van Vlietstraat in Nieuw-Lekkerland. Tijdens een feestelijke bijeenkomst verrichtte wethouder Bikker de openingshandeling.

Namens Wooncorporatie Lek en Waard Wonen heette voorzitter Adrie Tukker alle genodigden van harte welkom. “Intern startten wij dit project in 2017 met allerlei voorbereidingen en planontwikkeling. Daarna kwam het overleg met de vijftien bewoners van de te slopen woningen en met degenen die opstal hadden op het terrein. Sloop is ingrijpend. We hebben veel respect voor de medewerking van deze mensen. Vervolgens stemden we het plan af met de omwonenden. Daarna werd gezocht naar een geschikte aannemer, die we vonden in Zwaluwe Bouw. Hartelijk dank voor het resultaat dat we met elkaar bereikt hebben! De huurders wens ik toe dat hun nieuwe huis ook een echt thuis voor hen mag worden.”

Veel starters

De 16 nieuwe appartementen en 8 eengezinswoningen zijn zogenaamde Nul-Op-de-Meterwoningen. Alle huizen zijn gasloos en voorzien van een warmtepomp. Het platte dak is voorzien van zonnepanelen. Bij normaal gebruik wekt de woning net zoveel energie op als door de bewoners wordt verbruikt. Een groot deel van de woningen wordt bewoond door starters op de woningmarkt.

Bovendien komen de meeste bewoners uit Molenland. 40 procent is uit Nieuw-Lekkerland afkomstig. De eengezinswoningen hebben twee slaapkamers, een voor- en achtertuin en houten berging. De appartementen zijn bedoeld voor eenpersoonshuishoudens, hebben één slaapkamer en een eigen balkon of terras.

Een bewoner vertelt: “Mijn appartement is groot genoeg, het heeft een ideale inrichting.” Een ander: “Het huis is geweldig!” en: “Ik ben heel blij dat ik hier zit, elk huis heeft airco.” Een enkele appartementbewoner vindt de slaapkamer iets aan de kleine kant, maar “toch groot genoeg”. De ruimte tussen de eengezinswoningen en appartementen is als openbaar toegankelijke tuin ingericht en wordt door Lek en Waard Wonen bijgehouden. Er bevinden zich een insectenhotel, egelmandje, een spel boter-kaas-en-eieren en er staan een paar banken om vanaf die plek van de tuin te genieten.

Als officiële openingshandeling plaatste wethouder Bikker samen met Lianne de Haan, één van de huurders, de vlag in de houder bij het eerste huis. Bikker bedankte Zwaluwe bouw en Lek en Waard Wonen voor al hun inzet. “Dit is een plek om trots op te zijn!”

Janny den Besten