Groep ‘Hunters’ van tv-programma zijn in Brandwijk en Molenaarsgraaf geweest

BRANDWIJK/MOLENAARSGRAAF • Een groep ‘Hunters’ (jagers) van het TV-programma Hunted van de AVRO/TROS is zondag 13 en maandag14 juni in Molenaarsgraaf en Brandwijk geweest.

Het TV-programma draait om een groep ‘voortvluchtigen’ (gewone burgers) die een paar weken uit handen van de zogeheten Hunters proberen te blijven. De Hunters zijn oud-opsporingsmedewerkers, informatiespecialisten, politie-agenten en rechercheurs die met opsporingsmethoden als huiszoekingen en telefoontaps op de ‘voortvluchtigen’ jagen.

Het lijkt er op dat er twee auto’s en meerdere ‘Hunters’ in de beide dorpen op zoek waren naar de ‘voortvluchtigen’. Ze spraken mensen aan en belden op huisadressen langs de wegen aan.

In hoeverre de ‘voortvluchtigen’ daadwerkelijk in Molenaarsgraaf en Brandwijk geweest zijn, is nog onduidelijk. Die vraag zal ongetwijfeld worden beantwoord als het programma in het najaar op televisie wordt uitgezonden.