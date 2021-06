Leerlingen vmbo De Lage Waard houden het niet droog bij ophalen cijferlijsten

PAPENDRECHT • Leerkrachten van de vmbo-afdeling van De Lage Waard aan de Burgemeester Keijzerweg hebben woensdagmiddag 16 juni een feestje gemaakt toen de leerlingen hun cijferlijsten kwamen ophalen.

In een circusachtige opstelling liepen de leerlingen van de examenklassen langs een parcours met allerlei attracties, waarbij niemand het droog hield. Acrobaten, jongleurs en zelfs een echte vuurspuwer ontvingen de leerlingen met harde muziek. Ook stonden de docenten weer klaar met waterpistolen om de leerlingen de verdiende verkoeling te geven.

Het slagingspercentage bij De Lage Waard was dit jaar hoog. Bij de vmbo basis inclusie lwt waren alle 45 leerlingen geslaagd en bij het vmbo kader hebben twee van de 69 leerlingen een herkansing nodig. De rest is ook hier in één keer geslaagd.

“We zijn super trots op onze leerlingen en collega’s dat ze na zo’n jaar dit resultaat behaald hebben. Ook zien we dat de stijgende lijn waarin de school al een paar jaar zit, zelfs nu wordt doorgezet. Dat is een enorme prestatie”, reageert sectordirecteur vmbo/mavo André Visser van De Lage Waard.