Reëel risico op niet doorgaan nieuwbouwproject De Hoeken in Hoornaar

HOORNAAR • Initiatiefnemer Arie de Leeuw wil dit jaar nog een definitief ja of nee horen op nieuwbouwproject De Hoeken in Hoornaar. Zelf is de inwoner van Hoornaar niet optimistisch. “Er is een reëel risico dat onze plannen niet gerealiseerd kunnen worden.”

In 2018 zorgde protest vanuit initiatiefgroep Binnenstebuiten ervoor dat de bouw van twaalf vrijstaande woningen in De Hoeken niet doorging. Het gemeentebestuur gaf De Leeuw opdracht om in samenspraak met Binnenstebuiten een alternatief plan te maken met daarin ruimte voor huizen voor starters, doorstromers en senioren, waarbij onder meer de mogelijkheid van een krasse knarrenhof is besproken.

Dat proces loopt nu alweer ruim twee jaar. “Het gaat zeer traag, waarbij de coronamaatregelen ook een rol spelen”, stelt Arie de Leeuw. “Het is bepaald geen gelopen race dat we er met elkaar uitkomen.”

Gevarieerd programma

In het natuurgebied aan de rand van Hoornaar zou volgens het meest recente plan een gevarieerd programma aan nieuwe woningen moeten komen, van vrijstaande en twee-onder-éénkapwoningen tot betaalbare onderkomens voor starters en senioren.

Tegelijkertijd zou deze nieuwbouw de financiële drager moeten zijn voor het behoud van natuurgebied De Hoeken. “We zijn er in de afgelopen tijd achter gekomen dat het terrein een nog grotere natuurwaarde heeft dan wij al dachten”, vertelt Arie de Leeuw.

Vijftien jaar

Het is een plan waar hij nu ongeveer vijftien jaar mee bezig is. De tijd om definitief de knoop door te hakken is wat hem betreft dan ook gekomen. “Er moet op een gegeven moment een streep onder gezet worden. Dit jaar wil ik een ja of nee horen op onze plannen.”

Hij vervolgt: “Maar als je ziet hoeveel hobbels er nu nog genomen moeten worden, is er een reëel risico dat onze plannen niet gerealiseerd kunnen worden. Dan gaan we de grond verkopen en blijft het waarschijnlijk in gebruik als landbouwgrond.”