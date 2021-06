Zeldzame kwartelkoning heeft territorium in polder bij Noordeloos

NOORDELOOS • In de omgeving van Noordeloos werd afgelopen week de zeldzame kwartelkoning gehoord.

Tijdens veldonderzoek hoorde Age Muller op donderdagavond 11 juni een aparte krassende roep in polder Botersloot ten oosten van Noordeloos. Het geluid klonk alsof iemand zijn nagels langs een kam haalde. Hij herkende de roep direct: de kwartelkoning.

De kwartelkoning is een bedreigde vogelsoort met in Nederland tussen de 120-140 broedparen. Deze zijn vooral te vinden langs de Gelderse IJssel en in Groningen. De laatste dertig jaar zijn in de Alblasserwaard vier kwartelkoningen gehoord, waarvan één verleden jaar in Boven-Hardinxveld.

Hooiland

De kwartelkoning broedt graag in hooiland, maar doordat de soort pas laat in mei terugkeert uit Afrika is er tegenwoordig al vaak gemaaid en hierdoor weinig geschikt broedbiotoop aanwezig. De vogelwerkgroep van de Natuur- en Vogelwacht De Alblasserwaard heeft daarom direct contact gezocht met het Agrarisch Collectief.

Op zijn beurt handelde het Agrarisch Collectief snel en met betreffende landeigenaren kon worden afgesproken om het maaien, dat eigenlijk 15 juni zou plaatsvinden, nog even uit te stellen. ‘Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de natuurvereniging en de agrariërs’, stelt de Natuur- en Vogelwacht De Alblasserwaard. ‘Nu maar hopen dat kwartelkoning een partner vindt.’