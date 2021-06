Veel belangstelling om te bouwen in Weide II Meerkerk

MEERKERK • In totaal 25 marktpartijen hebben interesse getoond om het woningbouwproject Weide II in Meerkerk te ontwikkelen. Dat meldde wethouder Huib Zevenhuizen (VVD) dinsdagmiddag tijdens het persgesprek.

Voor de zomer zullen vijf partijen worden geselecteerd die doorgaan naar de volgende ronde: de inschrijvingsfase. In deze fase gaan de vijf partijen uitwerken hoe bijvoorbeeld de architectuur van de woningen en de openbare ruimte eruit komt te zien, op welke manier ze inzetten op duurzaamheid en tegen welke financiële voorwaarden ze het gebied willen ontwikkelen.

Eind van 2021 is duidelijk welke partij het gebied gaat ontwikkelen.

In Weide II worden in totaal 150 woningen gebouwd: 90 rijtjeswoningen, dertig twee-onder-één-kappers, twintig vrijstaande woningen. Bovendien worden tien vrije kavels uitgegeven.

Het woningbouwprogramma is bedoeld voor een gemêleerde doelgroep, zoals starters, doorstromers en jonge senioren. Circa 30% van de woningen is bedoeld als betaalbare koop- en huurwoningen en circa 70 % zijn vrije sector huur en koopwoningen. Met name in de vrije sector huur- en koopwoningen wordt ingespeeld op een toenemende mate van keuzevrijheid voor de (woon-)consument in de eigen woning. Een verbijzondering daarin ligt in de CPO van de boerenhoeve.