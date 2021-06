Informatiepaneel Jaap’s Visdief-eiland onthuld in de Slingelandse Plassen

GOUDRIAAN • Mevrouw Van Vliet uit Langerak en wethouder Teunis Jacob Slob van de gemeente Molenlanden hebben op maandagavond 14 juni in de Slingelandse Plassen een informatiepaneel over het visdief-eiland onthuld. Het eiland krijgt de naam ‘Jaap’s Visdief-eiland’ en is hiermee vernoemd naar de in 2016 overleden echtgenoot van mevrouw Van Vliet.

Jaap van Vliet was in 1989, namens de Natuur- en Vogelwacht ‘de Alblasserwaard’, één van de initiatiefnemers van het eiland. Hij heeft jarenlang het onderhoud gecoördineerd en de tellingen verricht. Ook dit jaar broeden weer ruim 25 paar visdieven op het eiland. Vanaf de kant kun je deze kolonie van vrij dichtbij bekijken.

Op het paneel, dat vlakbij het eiland is geplaatst, is behalve informatie over de visdief ook informatie te vinden over de aanleg van de Slingelandse plassen en andere natuur, die in dit mooie stukje Alblasserwaard is te vinden.

Het informatiebord is een eerbetoon aan wijlen Jaap van Vliet, mede bekostigd door zijn naasten. Mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen de Natuur- en Vogelwacht de Alblasserwaard en de gemeente Molenlanden.