Beslissing over Fokveedag Boerenlandfeest uitgesteld: eerst gesprek met gemeente

HOORNAAR • De beslissing over het al dan niet doorgaan van de 108e Fokveedag Boerenlandfeest in Hoornaar is tot nader order uitgesteld. Een vertegenwoordiging van het bestuur zal deze week eerst nog een gesprek hebben met de gemeente Molenlanden.

Vanuit het gemeentelijk coronafonds werkt Molenlanden aan een garantstellingsregeling, die speciaal bedoeld is voor evenementen als de Fokveedag. “Graag gaan we hierover het gesprek aan”, aldus voorzitter Johan de Groot. “Want er is ons veel aan gelegen de Fokveedag Boerenlandfeest te laten doorgaan. Maar de Fokveedag moet wel de Fokveedag kunnen zijn. Zonder al teveel beperkingen, want die zouden de typerende gezelligheid van de Fokveedag niet ten goede komen.”

Behapbaar

De tijd dringt, met de voorbereidingen moet hoognodig worden gestart. “Als het verantwoord is, durven we de stap te nemen en gaan we toewerken naar zaterdag 2 oktober”, laat De Groot weten. “Maar het moet financieel en organisatorisch wel behapbaar zijn, ook voor onze vele vrijwilligers.”

Voorzitter De Groot verwacht met zijn bestuur uiterlijk over twee weken de beslissing te kunnen nemen.