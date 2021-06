Gemeenten in Zuid-Holland-Zuid stoppen met inkomenstoets bij aanvraag jeugdhulp

REGIO • De gemeenten in de regio Zuid-Holland-Zuid stoppen met ingang van dinsdag 15 juni met de inkomenstoets voor het verstrekken van een persoonsgebonden budget (pgb) aan jeugdigen die dat nodig hebben.

Iedere jeugdige heeft recht op hulp en ondersteuning om gezond en veilig te kunnen opgroeien, vinden de gemeenten in de regio. De gemeente biedt hiervoor al voorzieningen op scholen en in wijken.

Als het nodig is kan de gemeente ook verwijzen naar gespecialiseerde voorzieningen van jeugdhulpaanbieders. In sommige gevallen willen ouders zelf hulp organiseren of zelf tijd vrijmaken om jeugdhulp aan hun kind te bieden. Ze krijgen daarvoor dan een persoonsgebonden budget (pgb) van de gemeente. Hierbij was het gebruikelijk dat de gemeente keek of het gezin niet zelf financieel in staat was om deze hulp te organiseren. Dat wordt nu afgeschaft.

Uitspraak rechter

De directe aanleiding tot dit besluit is een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste bestuursrechter, in een zaak die was aangespannen tegen de gemeente Zwijndrecht. De CRvB heeft onlangs bepaald dat de wet geen ruimte biedt voor een beoordeling van de financiële draagkracht van een gezin bij het bepalen van de eigen kracht en het probleemoplossend vermogen van ouders. De CRvB komt hiermee terug op een eerdere uitspraak die zij heeft gedaan en vernietigt hiermee eerdere uitspraken van de rechtbank in deze zaak.

Steven van Die, wethouder in Hendrik-Ido-Ambacht, en voorzitter van de Jeugdhulpregio Zuid-Holland-Zuid zegt hierover: “We zijn blij dat er nu duidelijkheid is en hebben direct besloten om te stoppen met de inkomenstoets bij het beoordelen van aanvragen voor een persoonsgebonden budget voor jeugdhulp.”

Nieuwe aanvragen

Bij lopende en nieuwe aanvragen wordt de inkomenstoets dus niet meer uitgevoerd. Als een PGB al is toegekend verandert er in principe niets en kan er ook geen hernieuwde aanvraag worden ingediend.

Ronald de Meij, wethouder in Zwijndrecht, zegt hierover: “De uitspraak van de rechtbank is helder. Ondanks het feit dat deze uitspraak niet met terugwerkende kracht geldt voor gezinnen waarbij een aanvraag eerder is afgewezen, zullen wij die gezinnen toch actief benaderen en wijzen op het feit dat de inkomenstoets nu wordt losgelaten.” In de gemeente Zwijndrecht gaat dit over twee gezinnen, in de hele regio betreft het ongeveer tien gezinnen.

De gemeenten passen hun verordeningen en regels voor de jeugdhulp aan op deze nieuwe situatie en maken daarbij dus geen onderscheid tussen oude en nieuwe gevallen.