Nieuw: Adem- en koudetraining bij Food Move Mind in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Food Move Mind en Haptotherapiepraktijk Yvonne Bax bundelen hun krachten en zijn deze maand gestart met adem- en koudetrainingen. De trainingen worden gegeven door Liane Bax, medisch bioloog en Yvonne Bax, haptotherapeut.

Adem- & koudetraining

De manier van ademhalen heeft diverse effecten op zowel het lichaam als de geest en vice versa. Het belang van bewustwording van de ademhaling en de effecten van het trainen van een juiste ademhaling wordt nogal eens onderschat. Er zijn namelijk veel mensen die (onbewust) te veel ademhalen/of een verkeerd adempatroon hebben.

Tijdens de trainingen worden de deelnemers zich bewust van de invloed van de ademhaling op hun lichaam en leren ze om spanning en stress in het lichaam eerder te herkennen. Door te trainen hoe je met ademhalingstechnieken je ademhaling kan verbeteren en deze kan toepassen in het dagelijks leven, kunnen fysieke klachten (zoals spierspanning in nek/schouders) verminderen. Daarnaast zorgt het ook mentaal voor meer ontspanning.

Ademhaling trainen

Hoe passen de koudebaden daarbij? De koudebaden zorgen voor een temperatuurwisseling die een stress-reactie in het lichaam opwekt. Vervolgens wordt deze reactie gebruikt om bewust te voelen hoe het lichaam reageert en om de ademhaling te trainen om met dit fysieke en mentale ongemak om te gaan.

Daarnaast kunnen koudebaden verschillende positieve effecten hebben op het lichaam, zoals het versterken van het immuunsysteem, verbeteren van de bloedcirculatie en afgifte van endorfines (‘gelukshormonen’).

De trainingen kunnen waardevol zijn voor iedereen en in het bijzonder voor mensen met spanningsgerelateerde fysieke en mentale klachten en voor mensen met een ontregeld ademhalingspatroon (door bijvoorbeeld corona, astma of COPD).

Breed aanbod

Food Move Mind biedt kennismakingsworkshops en 5-weekse trainingen aan. Maar ook individuele training behoort tot de mogelijkheden. De trainingen worden gegeven in het gezondheidscentrum in Groot-Ammers. Voor bedrijven en (sport)verenigingen kunnen de workshops op aanvraag ook op locatie plaatsvinden.

Voor meer informatie: www.ademenkoudetraining.nl, www.foodmovemind.nl of info@foodmovemind.nl.