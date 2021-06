Meester Marten van den Brink van SmdB Noordeloos viert jubileum

NOORDELOOS • Meester Marten van den Brink van de School met de Bijbel in Noordeloos heeft een jubileum. Hij is 40 jaar werkzaam in het onderwijs.

Deze dag werd feestelijk ingeluid met een lied over de meester, met Uiltopia verdiepten de leerlingen zich in vogels, er waren pannenkoeken en de meester trakteerde de hele school op ijs. Ook de collega’s vierden dit feestje mee, zij gingen met z’n allen eten met de jubilaris.