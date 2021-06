Duurzaamheidsprijs in Molenlanden gaat van start

MOLENLANDEN • Onder meer jongeren, verenigingen en bedrijven maken binnenkort kans op de Molenlandse Duurzaamheidsprijs.

Ze kunnen daarvoor duurzame ideeën en voorstellen indienen bij de gemeente. De actie gaat 21 juni van start, zo lichtte wethouder Teunis Jacob Slob dinsdag tijdens het persgesprek toe. “Aan de prijs zit een bescheiden geldbedrag verbonden, ruim 1.000 euro, verdeeld over verschillende categorieën.”

Maar wat Slob betreft is geld zeker niet de belangrijkste drijfveer. “Dit is een mooie manier om elkaar te stimuleren en te inspireren op het gebied van duurzaamheid, in combinatie met de leefbaarheid en de bedrijvigheid in onze gemeente.”

Winnaar

Eind september worden de genomineerden bekend gemaakt. Door middel van een publieksstemming wordt de winnaar gekozen en aan de gemeente gepresenteerd. “De Duurzaamheidsprijs hebben we overigens opgezet in samenwerking met Jong Molenlanden en Stichting Blauwzaam.”